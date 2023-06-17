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Постол возвращается: украинский экс-чемпион мира проведет бой

17 июня 2023 12:10
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Агабекян Карен
редактор
Постол возвращается: украинский экс-чемпион мира проведет бой
Виктор Постол после поражения Теренсу Кроуфорду в объеденительном поединке / Фото: AFP
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе украинец Виктор Постол получил дату и место следующего боя. Соперником украинца станет малоизвестный доминиканец Элвис Родригес.

Украинцу достался бой 15 июля в Лас-Вегасе, сообщает портал NyFights.

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Бой Постола состоится в андеркарте шоу, в главном событии которого Фрэнк Мартин проведет поединок против Артема Арутюняна. Главной схваткой андеркарда станет противостояние эксчемпиона мира Нонито Донейра против Алехандро Сантьяго.

Постол после победы над Матиссе. Фото: Mayweather Promotions

Постол возвращается

По словам Постола, 27-летний Родригес — это очень серьезный оппонент, с которым они тренировались в одном спортзале у Фредди Роуча.

"Я очень рад вернуться на ринг боем в США против сильного соперника. Я очень хорошо знаю своего соперника. Мы оба тренировались одинаково с Фредди Роучем, и мы спарринговали вместе. Теперь мы должны бороться по-настоящему и доказать, кто лучше, 15 июля", — сказал Постол.

Постол проиграл два последних поединка. В августе 2020-го он очень спорно уступил Хосе Карлосу Рамиресу, а в феврале 2022 года досрочно проиграл Гэри Антуану Расселлу.

Сейчас у Постола в карьере 31 победа, из которых 12 досрочных и четыре поражения.

У Родригеса 14 побед, из них 12 досрочных, одно поражение и ничья.

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