Постол возвращается: украинский экс-чемпион мира проведет бой

Виктор Постол после поражения Теренсу Кроуфорду в объеденительном поединке / Фото: AFP

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе украинец Виктор Постол получил дату и место следующего боя. Соперником украинца станет малоизвестный доминиканец Элвис Родригес.

Украинцу достался бой 15 июля в Лас-Вегасе, сообщает портал NyFights.

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Постол после победы над Матиссе. Фото: Mayweather Promotions

Постол возвращается

По словам Постола, 27-летний Родригес — это очень серьезный оппонент, с которым они тренировались в одном спортзале у Фредди Роуча.

"Я очень рад вернуться на ринг боем в США против сильного соперника. Я очень хорошо знаю своего соперника. Мы оба тренировались одинаково с Фредди Роучем, и мы спарринговали вместе. Теперь мы должны бороться по-настоящему и доказать, кто лучше, 15 июля", — сказал Постол.

Постол проиграл два последних поединка. В августе 2020-го он очень спорно уступил Хосе Карлосу Рамиресу, а в феврале 2022 года досрочно проиграл Гэри Антуану Расселлу.

Сейчас у Постола в карьере 31 победа, из которых 12 досрочных и четыре поражения.

У Родригеса 14 побед, из них 12 досрочных, одно поражение и ничья.

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