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Постол повертається: український ексчемпіон світу проведе бій

17 червня 2023 12:10
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Агабекян Карен
редактор
Постол повертається: український ексчемпіон світу проведе бій
Віктор Постол після поразки Теренсу Кроуфорду в об'єднавчому поєдинку / Фото: AFP
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Агабекян Карен
редактор

Колишній чемпіон світу у першій напівсередній вазі українець Віктор Постол отримав дату та місце наступного бою. Суперником українця стане маловідомий домініканець Елвіс Родрігес.

Українцю дістався бій 15 липня в Лас-Вегасі, повідомляє портал NyFights.

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Постол після перемоги над Матіссе. Фото: Mayweather Promotions

Постол повертається

За словами Постола, 27-річний Родрігес — це дуже серйозний опонент, з яким вони тренувались в одному спортзалі у Фредді Роуча.

"Я дуже радий повернутися на ринг боєм у США проти сильного суперника. Я дуже добре знаю свого суперника. Ми обидва тренувалися однаково з Фредді Роучем, і ми спарингували разом. Тепер ми повинні боротися по-справжньому і довести, хто кращий, 15 липня", — сказав Постол.

Постол програв два останні поєдинки. У серпні 2020-го він дуже спірно поступився Хосе Карлосу Раміресу, а в лютому 2022 року достроково програв Гері Антуану Расселлу.

Наразі у Постола в кар’єрі 31 перемога, з яких 12 дострокових, та чотири поразки.

У Родрігеса 14 перемог, з них 12 дострокових, одна поразка та одна нічия.

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