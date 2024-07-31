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Украинец попал в команду лучших игроков чемпионата Европы по футболу

31 июля 2024 17:26
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Украина U19 в полуфинале чемпионата Европы, а Крапивцов в команде турнира
Игроки сборной Украины U-19. Фото: УАФ
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На прошедшем чемпионате Европы для игроков не старше 19 лет сборная Украины остановилась в полуфинале. При этом команда обеспечила себе место на чемпионате мира.

За успех сборной Украины один игрок сине-желтых попал в команду турнира, сообщили в УАФ.

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По итогам турнира была определена команда лучших игроков турнира.

Место в воротах занял голкипер Украины Владислав Крапивцов, который отлично отыграл турнир и не единожды спасал команду от пропущенных голов.

Владислав Крапивцов
Владислав Крапивцов. Фото: УАФ

Всего в команде турнира по одному игроку Украины и Турции, два итальянца, три француза и четыре испанца.

За весь турнир Крапивцов пропустил всего два мяча. Случилось это в игре с Италией (3:2).

Игроки сборной Украины U-19
Команда Евро-2024. Фото: УАФ

Подопечные Дмитрия Михайленко на турнире с пятью очками стали вторыми в группе с Северной Ирландией (0:0), Норвегией (0:0) и Италией (3:2), а в полуфинале уступили Франции (0:1).

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