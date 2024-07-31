Україна U19 у півфіналі чемпіонату Європи, а Крапівцов у команді турніру

Гравці збірної України U-19. Фото: УАФ

На чемпіонаті Європи для гравців не старше 19 років збірна України зупинилася в півфіналі. При цьому команда забезпечила собі місце на чемпіонаті світу.

Після успіху збірної України один гравець синьо-жовтих потрапив до команди турніру, повідомили в УАФ.

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За підсумками турніру було визначено команду найкращих гравців турніру.

Місце у воротах зайняв голкіпер України Владислав Крапівцов, який чудово відіграв турнір і не раз рятував команду від пропущених голів.

Владислав Крапівцов. Фото: УАФ

Загалом у команді турніру по одному гравцю України та Туреччини, два італійці, три французи та чотири іспанці.

За весь турнір Крапівцов пропустив лише два м'ячі. Сталося це у грі з Італією (3:2).

Команда Євро-2024. Фото: УАФ

Підопічні Дмитра Михайленка на турнірі з п'ятьма очками стали другим у групі з Північною Ірландією (0:0), Норвегією (0:0) та Італією (3:2), а у півфіналі поступилися Франції (0:1).

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