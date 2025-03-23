Украинец получил первое золото на турнире Grand Slam в Тбилиси

Украинец шокировал мир дзюдо сенсационной победой
В Грузии состоялся престижный турнир по дзюдо. Одним из его триумфаторов стал украинец.
Украинский дзюдоист Антон Савицкий получил золотую медаль на турнире серии Grand Slam, который проходил в Тбилиси, сообщает пресс-служба НОК Украины.
Это был турнир с большим количеством участников. Украинец впервые победил на турнире такого уровня.
Савицкий победил
В турнире принимали участие почти 400 дзюдоистов со всего мира. В частности, восемь представителей Украины.
Антон Савицкий завоевал золото в весовой категории до 100 кг. В финале на Golden Score он победил представителя Нидерландов Симеона Катарина.
Это дебютное золото для Савицкого на турнире такого уровня.
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