Українець здобув перше золото на турнірі Grand Slam у Тбілісі

Український дзюдоїст Антон Савицький (ліворуч). Фото: instagram.com/sava_100kg

У Грузії відбувся престижний турнір із дзюдо. Одним із його тріумфаторів став українець.

Український дзюдоїст Антон Савицький здобув золоту медаль на турнірі серії Grand Slam, який проходив у Тбілісі, повідомляє пресслужба НОК України.

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Це був турнір із великою кількістю учасників. Українець вперше тріумфував на турнірі такого рівня.

Савицький переміг

У турнірі брали участь майже 400 дзюдоїстів з усього світу. Зокрема, вісім представників України.

Антон Савицький виборов золото у ваговій категорії до 100 кг. У фіналі на Golden Score він переміг представника Нідерландів Сімеона Катаріна.

Це дебютне золото для Савицького на турнірі такого рівня.

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