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Українець шокував світ дзюдо сенсаційною перемогою

23 березня 2025 18:32
Максим Коваленко - Редактор
Українець здобув перше золото на турнірі Grand Slam у Тбілісі
Український дзюдоїст Антон Савицький (ліворуч). Фото: instagram.com/sava_100kg
Максим Коваленко - Редактор

У Грузії відбувся престижний турнір із дзюдо. Одним із його тріумфаторів став українець.

Український дзюдоїст Антон Савицький здобув золоту медаль на турнірі серії Grand Slam, який проходив у Тбілісі, повідомляє пресслужба НОК України.

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Це був турнір із великою кількістю учасників. Українець вперше тріумфував на турнірі такого рівня.

Савицький переміг 

У турнірі брали участь майже 400 дзюдоїстів з усього світу. Зокрема, вісім представників України. 

Антон Савицький виборов золото у ваговій категорії до 100 кг. У фіналі на Golden Score він переміг представника Нідерландів Сімеона Катаріна. 

Це дебютне золото для Савицького на турнірі такого рівня.

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