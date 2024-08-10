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Украинец Товкай не смог выйти в финал Олимпиады из-за коня

10 августа 2024 10:01
Валерий Ковалевич - Редактор
Украинский пятиборец Товкай не смог выйти в финал Олимпиады из-за коня
Александр Товкай после победы в фехтовании. Фото: Reuters/Zohra Bensemra
Валерий Ковалевич - Редактор

Одним из претендентов на награду на Олимпиаде в Париже был украинский спортсмен Александр Товкай. Он участвует в современном пятиборье.

Товкай не смог квалифицироваться в финал олимпийского турнирна, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Современное пятиборье считается одним из самых сложных видов спорта, который состоит из четырех дисциплин. Каждый участник должен фехтовать на шпаге, проплыть вольным стилем, выступить в конном конкуре и лазер-ране, который состоит из бега и стрельбы.

Александр Товкай является действующим серебряным призером чемпионата мира в мужской эстафете и чемпионом Европы в индивидуальных соревнованиях. У 28-летнего украинца были высокие шансы на медаль на его дебютной Олимпиаде. 

Александр Товкай
Александр Товкай во время конкура. Фото: instagram.com/alexandrtovkai/

Почему Товкай не вышел в финал Игр-2024 

В свой первый соревновательный день украинский пятиборец стал лидером одной из полуфинальных групп. В фехтовании Товкай набрал 245 баллов. Затем он выступил в конном конкуре. 

Спортсмены выступают не на своих конях, а на тех лошадях, которых им предоставляют организаторы Олимпиады. Украинцу достался конь, который просто отказался прыгать через барьеры. Товкай предпринял несколько попыток убедить животное прыгнуть, но потерпел фиаско. 

Александр Товкай не получил за конный конкур ни одного балла и потерял шансы выйти в финал олимпийского турнира. 

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