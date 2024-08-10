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Українець Товкай не зміг вийти у фінал Олімпіади через коня

10 серпня 2024 10:01
Валерій Ковалевич - Редактор
Український п'ятиборець Товкай не зміг вийти у фінал Олімпіади через коня
Олександр Товкай після перемоги у фехтуванні. Фото: Reuters/Zohra Bensemra
Валерій Ковалевич - Редактор

Одним із претендентів на нагороду на Олімпіаді в Парижі був український спортсмен Олександр Товкай. Він бере участь у сучасному п'ятиборстві.

Товкай не зміг кваліфікуватись у фінал олімпійського турніру, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Сучасне п'ятиборство вважається одним із найскладніших видів спорту, що складається з чотирьох дисциплін. Кожен учасник повинен фехтувати на шпазі, проплисти вільним стилем, виступити в кінному конкурі та лазер-рані, що складається з бігу та стрільби.

Олександр Товкай є срібним призером чемпіонату світу в чоловічій естафеті та чемпіоном Європи в індивідуальних змаганнях. Цього року 28-річний українець мав високі шанси на медаль на його дебютній Олімпіаді.

Олександр Товкай
Олександр Товкай під час конкуру. Фото: instagram.com/alexandrtovkai/

Чому Товкай не вийшов у фінал Ігор-2024

У свій перший день змагання український п'ятиборець став лідером однієї з півфінальних груп. У фехтуванні Товкай набрав 245 балів. Потім він виступив у кінному конкурі.

Спортсмени виступають не на своїх конях, а на тих, яких їм надають організатори Олімпіади. Українцю дістався кінь, котрий просто відмовився стрибати через бар'єри. Товкай зробив декілька спроб переконати коня стрибнути, але зазнав фіаско.

Олександр Товкай не отримав за кінний конкур жодного балу та втратив шанси вийти у фінал олімпійського турніру.

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