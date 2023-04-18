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Украинец выиграл немецкую Бундеслигу: внес важный вклад в победу

18 апреля 2023 09:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Украинец Залога выиграл немецкую Бундеслигу — внес важный вклад в победу
Игроки "Арминии" радуются победе. Фото: Instagram клуба
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Молодой украинский вратарь Артем Залога стал чемпионом Германии по футболу. Воспитанник "Днепра" провел в команде меньше года.

Голкипер присоединился к "Арминии" из Билефельда после начала полномасштабной войны в Украине, сообщает Instagram-аккаунт клуба. 

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В Германии определился победитель чемпионата страны по футболу среди мужчин в возрастной категории до 17 лет. 15-летний украинский голкипер Артем Залога стал чемпионом Германии U-17 в составе "Арминии" (Билефельд). 

Арминия Билефельд
"Арминия" празднует чемпионство. Фото: Instagram клуба

История успеха украинца

Год назад Залога вынужденно переехал в Германию из-за военных действий в Украине. Сначала Артем присоединился к клубу "Тезен", а уже с 2023 года выступает за молодежную команду "Арминии" до 16 лет.

Однако из-за травмы основного вратаря билефельдцев Артем Залога получил шанс сыграть в финальных матчах за чемпионство U-17. В решающем поединке "Арминия" победила сверстников из "Вольфсбурга" со счетом 2:1 и завоевала первые золотые медали.

Тренеры отмечают быстрый прогресс в игре украинца. Хвалят и его адаптацию в клубе. Еще год назад Залога не говорил по-немецки, не владел даже английским языком. Уже сейчас он является важной частью немецкой команды. 

Напомним, в услугах Виктора Цыганкова заинтересовалось сразу несколько клубов. Ближайшим летом хавбек может покинуть "Жирону". 

Стало известно, кто может стать следующим соперником Александра Усика после срыва боя против Тайсона Фьюри. 

Украинский полузащитник Руслан Малиновский стал запасных игроком "Марселя". Тренер команды объяснил это решение. 

У форварда Владислава Супряги появились в "Динамо" проблемы, которые могут помешать ему продолжить выступать в киевской команде. 

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