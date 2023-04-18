Украинец Залога выиграл немецкую Бундеслигу — внес важный вклад в победу

Игроки "Арминии" радуются победе. Фото: Instagram клуба

Молодой украинский вратарь Артем Залога стал чемпионом Германии по футболу. Воспитанник "Днепра" провел в команде меньше года.

Голкипер присоединился к "Арминии" из Билефельда после начала полномасштабной войны в Украине, сообщает Instagram-аккаунт клуба.

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В Германии определился победитель чемпионата страны по футболу среди мужчин в возрастной категории до 17 лет. 15-летний украинский голкипер Артем Залога стал чемпионом Германии U-17 в составе "Арминии" (Билефельд).

"Арминия" празднует чемпионство. Фото: Instagram клуба

История успеха украинца

Год назад Залога вынужденно переехал в Германию из-за военных действий в Украине. Сначала Артем присоединился к клубу "Тезен", а уже с 2023 года выступает за молодежную команду "Арминии" до 16 лет.

Однако из-за травмы основного вратаря билефельдцев Артем Залога получил шанс сыграть в финальных матчах за чемпионство U-17. В решающем поединке "Арминия" победила сверстников из "Вольфсбурга" со счетом 2:1 и завоевала первые золотые медали.

Тренеры отмечают быстрый прогресс в игре украинца. Хвалят и его адаптацию в клубе. Еще год назад Залога не говорил по-немецки, не владел даже английским языком. Уже сейчас он является важной частью немецкой команды.

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