Українець Залога виграв німецьку Бундеслігу — зробив важливий внесок у перемогу

Гравці "Армінії" радіють перемозі. Фото: Instagram клубу

Молодий український воротар Артем Залога став чемпіоном Німеччини з футболу. Вихованець "Дніпра" провів у команді менш як рік.

Голкіпер приєднався до "Армінії" з Білефельда після початку повномасштабної війни в Україні, повідомляє Instagram-аккаунт клубу.

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У Німеччині визначився переможець чемпіонату країни з футболу серед чоловіків вікової категорії до 17 років. 15-річний український голкіпер Артем Залога став чемпіоном Німеччини U-17 у складі Армінії (Білефельд).

"Армінія" святкує чемпіонство. Фото: Instagram клубу

Історія успіху українця

Рік тому Залога вимушено переїхав до Німеччини через воєнні дії в Україні. Спочатку Артем приєднався до клубу "Тезен", а вже з 2023 виступає за молодіжну команду "Армінії" до 16 років.

Однак через травму основного воротаря білофельдців Артем Залога отримав шанс зіграти у фінальних матчах за чемпіонство U-17. У вирішальному поєдинку "Армінія" перемогла однолітків із "Вольфсбурга" з рахунком 2:1 і здобула перші золоті медалі.

Тренери відзначають швидкий прогрес у грі українця. Хвалять та його адаптацію у клубі. Ще рік тому Залога не розмовляв німецькою, не володів навіть англійською мовою. Вже зараз він є важливою частиною німецької команди.

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