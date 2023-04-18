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Українець виграв німецьку Бундеслігу: зробив важливий внесок у перемогу

18 квітня 2023 09:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Українець Залога виграв німецьку Бундеслігу — зробив важливий внесок у перемогу
Гравці "Армінії" радіють перемозі. Фото: Instagram клубу
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Молодий український воротар Артем Залога став чемпіоном Німеччини з футболу. Вихованець "Дніпра" провів у команді менш як рік.

Голкіпер приєднався до "Армінії" з Білефельда після початку повномасштабної війни в Україні, повідомляє Instagram-аккаунт клубу.

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У Німеччині визначився переможець чемпіонату країни з футболу серед чоловіків вікової категорії до 17 років. 15-річний український голкіпер Артем Залога став чемпіоном Німеччини U-17 у складі Армінії (Білефельд).

Вірменія Білефельд
"Армінія" святкує чемпіонство. Фото: Instagram клубу

Історія успіху українця

Рік тому Залога вимушено переїхав до Німеччини через воєнні дії в Україні. Спочатку Артем приєднався до клубу "Тезен", а вже з 2023 виступає за молодіжну команду "Армінії" до 16 років.

Однак через травму основного воротаря білофельдців Артем Залога отримав шанс зіграти у фінальних матчах за чемпіонство U-17. У вирішальному поєдинку "Армінія" перемогла однолітків із "Вольфсбурга" з рахунком 2:1 і здобула перші золоті медалі.

Тренери відзначають швидкий прогрес у грі українця. Хвалять та його адаптацію у клубі. Ще рік тому Залога не розмовляв німецькою, не володів навіть англійською мовою. Вже зараз він є важливою частиною німецької команди.

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