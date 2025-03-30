Смоляков забил первый гол за Лос-Анджелес в МЛС — что произошло дальше

Игрок ФК "Лос-Анджелес" Артем Смоляков с командой. Фото: instagram.com/a.smolyakov_10

В США продолжаются поединки лиги МЛС. Один из последних матчей порадовал украинских фанатов.

Левый защитник "Лос-Анджелеса" Артем Смоляков забил гол в составе своей команды в поединке против "Сан-Диего", сообщает Tribuna.com.

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Смоляков и "Лос-Анджелес"

Артем Смоляков отличился за "Лос-Анджелес" на 43 минуте матча. Тогда счет был уже 0:3. В итоге команда украинца уступила для "Сан-Диего" со счетом 2:3.

Этот поединок стал для Смолякова пятым в регулярном чемпионате МЛС, а гол - его первым результативным действием в новом турнире.

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