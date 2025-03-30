Смоляков забив перший гол за Лос-Анджелес у МЛС — що сталося далі

Гравець ФК "Лос-Анджелес" Артем Смоляков із командою. Фото: instagram.com/a.smolyakov_10

У США продовжуються поєдинки ліги МЛС. Один з останніх матчів порадував українських фанатів.

Лівий захисник "Лос-Анджелеса" Артем Смоляков забив гол у складі своєї команди у поєдинку проти "Сан-Дієго", повідомляє Tribuna.com.

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Смоляков та "Лос-Анджелес"

Артем Смоляков відзначився за "Лос-Анджелес" на 43 хвилині матчу. Тоді рахунок був вже 0:3. У підсумку команда українця поступилася для "Сан-Дієго" з рахунком 2:3.

Цей поєдинок став для Смолякова п'ятим у регулярному чемпіонаті МЛС, а гол — його першою результативною дією у новому турнірі.

Український гравець перейшов до "Лос-Анджелеса" з житомирського "Полісся". До цього він грав за "Інгулець".

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