Смоляков забив перший гол за Лос-Анджелес у МЛС — що сталося далі

Українець забив перший гол за клуб МЛС, але це не врятувало матч
У США продовжуються поєдинки ліги МЛС. Один з останніх матчів порадував українських фанатів.
Лівий захисник "Лос-Анджелеса" Артем Смоляков забив гол у складі своєї команди у поєдинку проти "Сан-Дієго", повідомляє Tribuna.com.
Це дебютний гол українця за свою нову команду у МЛС. На жаль, у підсумку він не врятував "Лос-Анджелес".
Смоляков та "Лос-Анджелес"
Артем Смоляков відзначився за "Лос-Анджелес" на 43 хвилині матчу. Тоді рахунок був вже 0:3. У підсумку команда українця поступилася для "Сан-Дієго" з рахунком 2:3.
Цей поєдинок став для Смолякова п'ятим у регулярному чемпіонаті МЛС, а гол — його першою результативною дією у новому турнірі.
Український гравець перейшов до "Лос-Анджелеса" з житомирського "Полісся". До цього він грав за "Інгулець".
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