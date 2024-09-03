Ботурчук завоевала 11 медаль в карьере на Паралимпийских Играх

Оксана Ботурчук во время турнира. Фото: facebook.com/oksana.boturchuk

Украинская спортсменка Оксана Ботурчук завоевала медаль на своих пятых Паралимпийских играх подряд. Она стала обладательницей "бронзы" в беге на 400 метров.

Ботурчук ненамного отстала от второго места, сообщает "Суспільне Спорт".

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Оксана Ботурчук в обычной жизни. Фото: instagram.com/boturchukoksana/

Достижение Ботурчук

Вместе с гайдом Никитой Барабановым 39-летняя украинка продемонстрировала свой лучший результат сезона. Она лишь немного отстала от соперницы из Ирана, которая финишировала на втором месте.

Бег на 400 метров. Женщины. Класс Т12

Дюранд Элиас (Куба) — 53,59 Сафардзаде Жагде (Иран) — 55,39 Оксана Ботурчук (Украина) — 55,67.

Это уже пятые Паралимпийские игры для украинской легкоатлетки и ее 11 медаль. Она завоевала "золото" и две "бронзы" в Пекине, "серебро" и "бронзу" в Лондоне, две бронзовые награды в Рио-де-Жанейро и три — в Токио.

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