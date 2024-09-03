Украинка Ботурчук завоевала 11 медаль в карьере на Паралимпийских Играх
Украинская спортсменка Оксана Ботурчук завоевала медаль на своих пятых Паралимпийских играх подряд. Она стала обладательницей "бронзы" в беге на 400 метров.
Ботурчук ненамного отстала от второго места, сообщает "Суспільне Спорт".
Легкоатлетка из Никополя Днепропетровской области Оксана Ботурчук пришла к финишу третьей в беге на 400 метров среди представительниц класса Т12, где соревнуются спортсменки с нарушением зрения. Это уже 11 медаль в карьере титулованной спортсменки.
Достижение Ботурчук
Вместе с гайдом Никитой Барабановым 39-летняя украинка продемонстрировала свой лучший результат сезона. Она лишь немного отстала от соперницы из Ирана, которая финишировала на втором месте.
Бег на 400 метров. Женщины. Класс Т12
- Дюранд Элиас (Куба) — 53,59
- Сафардзаде Жагде (Иран) — 55,39
- Оксана Ботурчук (Украина) — 55,67.
Это уже пятые Паралимпийские игры для украинской легкоатлетки и ее 11 медаль. Она завоевала "золото" и две "бронзы" в Пекине, "серебро" и "бронзу" в Лондоне, две бронзовые награды в Рио-де-Жанейро и три — в Токио.
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