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Українка Ботурчук здобула 11 медаль у кар'єрі на Паралімпійських Іграх

3 вересня 2024 14:36
Валерій Ковалевич - Редактор
Ботурчук здобула 11 медаль у кар'єрі на Паралімпійських Іграх
Оксана Ботурчук під час турніру. Фото: facebook.com/oksana.boturchuk
Валерій Ковалевич - Редактор

Українська спортсменка Оксана Ботурчук здобула медаль на своїх п'ятих Паралімпійських іграх поспіль. Вона стала володаркою "бронзи" у бігу на 400 метрів.

Ботурчук зовсім трошки відстала від другого місця, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Легкоатлетка з Нікополя Дніпропетровської області Оксана Ботурчук прийшла до фінішу третього у бігу на 400 метрів серед представниць класу Т12, де змагаються спортсменки з порушенням зору. Це вже 11 медаль у кар'єрі титулованої спортсменки.

Оксана Ботурчук
Оксана Ботурчук у звичному житті. Фото: instagram.com/boturchukoksana/

Досягнення Ботурчук

Разом із гайдом Микитою Барабановим 39-річна українка продемонструвала свій найкращий результат сезону. Вона лише трохи відстала від суперниці з Ірану, яка фінішувала на другому місці.

Біг на 400 метрів. Жінки. Клас Т12

  1. Дюранд Еліас (Куба) — 53,59
  2. Сафардзаде Жагде (Іран) — 55,39
  3. Оксана Ботурчук (Україна) — 55,67.

Це вже п'яті Паралімпійські ігри для української легкоатлетки та її 11 медаль. Вона здобула "золото" та дві "бронзи" в Пекіні, "срібло" та "бронзу" в Лондоні, дві бронзові нагороди в Ріо-де-Жанейро і три - у Токіо.

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спорт Паралімпійські ігри Оксана Ботурчук Паралімпійська збірна України Легка атлетика біг

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