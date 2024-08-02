Украинка Елена Костевич не дошла до финала Олимпиады-2024

Елена Костевич. Фото: Reuters

Украинская участница Олимпийских Игр этого года в Париже Елена Костевич не дошла до финала соревнований по стрельбе из малокалиберного пистолета. Она заняла 12 место из первой группы стрельб.

Об этом сообщают Новини.LIVE в пятницу, 2 августа.

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Во время стрельбы из малокалиберного пистолета на 25 метров в Париже Костевич выбила 290 очков, что стало 12-м результатом среди стрельб из первой группы. А среди участников из обеих групп по результатам украинка набрала 286 очков и заняла 29 место, однако этого недостаточно, чтобы выйти в финал соревнований.

Таким образом, Костевич не преодолела квалификацию ни в одном виде стрельбы, это был ее последний старт на Олимпиаде-2024.

Известно, что в финал попадут топ-8 спортсменок по итогам квалификаций по скорости и точности.

Отметим, что Костевич стала первой спортсменкой в истории Украины, выступившей на шести Олимпийских Играх. Она четырехкратная олимпийская медалистка: в 2004 году получила золото, в 2012 — две бронзы и еще одну бронзовую медаль в 2020 году.

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