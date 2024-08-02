Українка Олена Костевич не дійшла до фіналу Олімпіади-2024

Олена Костевич. Фото: Reuters

Українська учасниця цьогорічних Олімпійських Ігор у Парижі Олена Костевич не дійшла до фіналу змагань зі стрільби з малокаліберного пістолета. Вона посіла 12-те місце з першої групи стрільчинь.

Про це повідомляють Новини.LIVE у п'ятницю, 2 серпня.

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Під час стрільби з малокаліберного пістолета на 25 метрів у Парижі Костевич вибила 290 очок, що стало 12-м результатом серед стрільчинь з першої групи. А серед учасників з обох груп за результатами українка набрала 286 очок й посіла 29-те місце, однак цього недостатньо, аби вийти у фінал змагань.

Таким чином Костевич не подолала кваліфікацію в жодному виді стрільби, це був її останній старт на Олімпіаді-2024.

Відомо, що до фіналу потраплять топ-8 спортсменок за підсумками кваліфікацій у швидкості та точності.

Зазначимо, що Костевич стала першою спортсменкою в історії України, яка виступила на шести Олімпійських Іграх. Вона є чотириразовою олімпійською медалісткою: у 2004 році здобула золото, у 2012-му — дві бронзи та ще одну бронзову медаль у 2020 році.

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