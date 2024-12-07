Украинка Гнесь отказалась от фото с россиянкой на турнире

Украинка показала, что думает о россиянах, на пьедестале — видео
В Венеции прошел этап юношеской Лиги по каратэ, где украинские спортсмены активно борятся за медали в разделе кумите. К тому же удалось показать свою политическую позицию Марии Гнесь, отказавшейся от фото с россиянкой.
Видео с инцидентом опубликовала Украинская федерация каратэ (UKF).
Украинка показала свой протест против россиян
Гнесь, действующая чемпионка мира среди молодежи, в финале весовой категории до 53 кг проиграла россиянке Веронике Гашниковой (3-4) и завоевала серебро. Бронзу в этой категории выиграла украинка Анна Ващишина.
Во время награждения Гнесь отказалась от фото с Гашниковой. Ващишина также поддержала протест соотечественницы.
В UKF заявили, что отец Гнесь защищает Украину в составе Вооруженных сил, и поэтому для нее этот жест стал не только протестом, но и вопросом достоинства и поддержки своей страны во время войны.
"Мария показала, что ее борьба на татами — это не только о спорте, но и о патриотизме и несокрушимости", — говорится в сообщении федерации.
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