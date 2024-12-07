Українка Гнесь відмовилась від фото з росіянкою на турнірі

Марія Гнесь. Фото: скриншот

У Венеції пройшов етап юнацької Ліги з карате, де українські спортсмени активно виборюють медалі в розділі куміте. До того ж вдалося показати свою політичну позицію Марії Гнесь, яка відмовилась від фото з росіянкою.

Відео з інцидентом опублікувала Українська федерація карате (UKF).

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Гнесь, яка є чинною чемпіонкою світу серед молоді, у фіналі вагової категорії до 53 кг програла росіянці Вероніці Гашніковій (3-4) та завоювала срібло. Бронзу в цій категорії виграла українка Анна Ващишина.

Під час нагородження Гнесь відмовилась від фото з Гашніковою. Ващишина також підтримала протест співвітчизниці.

В UKF заявили, що батько Гнесь захищає Україну в складі Збройних сил й тому для неї цей жест став не лише протестом, а й питанням гідності та підтримки своєї країни в часи війни.

"Марія показала, що її боротьба на татамі — це не лише про спорт, а й про патріотизм і незламність", — йдеться в повідомленні федерації.

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