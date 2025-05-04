Дарья Снигур проиграла финал ITF W50 в Экле

Украинка Снигур проиграла в финале турнира в Испании
В испанской Экли прошел финал турнира ITF W50. В женском финале первую возможность выиграть турнир в сезоне имела украинка Дарья Снигур.
Соперницей украинки была хорошо ей знакомая Армони Тан из Франции, сообщил портал Новини.LIVE.
Снигур не смогла выиграть турнир
Украинка, которая была посеяна первой, проиграла пятой сеяной со счетом 6:3. 3:6, 1:6.
Матч длился 1 час 36 минут, за которые Снигур подала один эйс, не совершала двойных ошибок, и реализовала четыре из десяти брейков.
Тан подала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть из десяти брейков.
Ранее теннисистки дважды играли друг с другом. В 2022 году на тысячнике в Майами и в 2023 году на турнире ITF W50 в Кальви Снигур проиграла.
Отметим, что для Снигур это был 18-й финал в карьере, из них она выиграла десять.
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