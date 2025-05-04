Дарья Снигур проиграла финал ITF W50 в Экле

Дарья Снигур. Фото: instagram.com/snigur_27

В испанской Экли прошел финал турнира ITF W50. В женском финале первую возможность выиграть турнир в сезоне имела украинка Дарья Снигур.

Соперницей украинки была хорошо ей знакомая Армони Тан из Франции, сообщил портал Новини.LIVE.

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Украинка, которая была посеяна первой, проиграла пятой сеяной со счетом 6:3. 3:6, 1:6.

Матч длился 1 час 36 минут, за которые Снигур подала один эйс, не совершала двойных ошибок, и реализовала четыре из десяти брейков.

Тан подала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть из десяти брейков.

Ранее теннисистки дважды играли друг с другом. В 2022 году на тысячнике в Майами и в 2023 году на турнире ITF W50 в Кальви Снигур проиграла.

Отметим, что для Снигур это был 18-й финал в карьере, из них она выиграла десять.

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