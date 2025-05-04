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Українка Снігур програла у фіналі турніру в Іспанії

4 травня 2025 20:00
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор
Дар’я Снігур програла фінал ITF W50 у Еклі
Дар'я Снігур. Фото: instagram.com/snigur_27
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор

У іспанській Еклі пройшов фінал турніру ITF W50. У жіночому фіналі першу можливість виграти турнір в сезоні мала українка Дар’я Снігур.

Суперницею Українки була добре їй знайома Армоні Тан із Франції, повідомив портал Новини.LIVE.

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Українка, яка була посіяна першою, програла п’ятій сіяній з рахунком 6:3. 3:6, 1:6.

Матч тривав 1 годину 36 хвилин, за які Снігур подала один ейс, не робила подвійних помилок та реалізувала чотири з десяти брейків.

Тан подала один ейс, допустила три подвійні помилки та реалізувала шість із десяти брейків.

Раніше тенісистки двічі грали один з одним. У 2022 році на тисячнику в Маямі та у 2023 році на турнірі ITF W50 в Кальві Снігур програла.

Зазначимо, що для Снігур це був 18-й фінал в кар’єрі, з них вона виграла десять.

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Теніс WTA українські тенісисти ITF Дар'я Снігур
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