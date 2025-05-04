Дар’я Снігур програла фінал ITF W50 у Еклі

Українка Снігур програла у фіналі турніру в Іспанії
У іспанській Еклі пройшов фінал турніру ITF W50. У жіночому фіналі першу можливість виграти турнір в сезоні мала українка Дар’я Снігур.
Суперницею Українки була добре їй знайома Армоні Тан із Франції, повідомив портал Новини.LIVE.
Снігур не змогла виграти турнір
Українка, яка була посіяна першою, програла п’ятій сіяній з рахунком 6:3. 3:6, 1:6.
Матч тривав 1 годину 36 хвилин, за які Снігур подала один ейс, не робила подвійних помилок та реалізувала чотири з десяти брейків.
Тан подала один ейс, допустила три подвійні помилки та реалізувала шість із десяти брейків.
Раніше тенісистки двічі грали один з одним. У 2022 році на тисячнику в Маямі та у 2023 році на турнірі ITF W50 в Кальві Снігур програла.
Зазначимо, що для Снігур це був 18-й фінал в кар’єрі, з них вона виграла десять.
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