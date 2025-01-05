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Украинка завоевала золото на юниорском Кубке мира по фехтованию

5 января 2025 15:32
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Украинская фехтовальщица триумфовала на юниорском Кубке мира
Украинская фехтовальщица Анна Максименко. Фото: #BizziTeam / Federazione Italiana Scherma
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

В субботу, 4 января, стартовал этап юниорского Кубка мира по фехтованию в Италии. Одной из триумфаторок стала украинка.

Украинская фехтовальщица Анна Максименко завоевала золото в соревнованиях по фехтованию на шпагах, сообщает Федерация фехтования Украины.

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Всего соревновались 229 шпажисток из 37 стран. Турнир проходил в итальянском городе Удине. 

Анна Максименко с медалью
Анна Максименко с медалью ЮКС. Фото: #BizziTeam / Federazione Italiana Scherma

Триумф Максименко

Анна Максименко в Удине выиграла пять из шести боев в группе. Затем она одолела еще семь соперниц, в том числе двух соотечественниц — Миру Юсеф и Устину Огон.

Благодаря победе над француженкой Анаэль Доке она вошла в ТОП-8. Затем победила китаянку Лю Цзисян и немку Еву Штеффенс, добравшись до финала.

В финале она встретилась с первым номером юниорского мирового рейтинга американкой Лихи Мачульски, которую в итоге победила.

В ФФУ отмечают, что эта медаль стала для 17-летней львов'янки уже четвертой в кар'ере личной медалью ЮКС в целом, и третьей золотой в частности.

Напомним, вратарю сборной Украины дадут шанс показать себя в "Жироне".

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спорт Фехтование шпага сборная Украины по фехтованию спортсмены

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