Украинская фехтовальщица триумфовала на юниорском Кубке мира

Украинка завоевала золото на юниорском Кубке мира по фехтованию
В субботу, 4 января, стартовал этап юниорского Кубка мира по фехтованию в Италии. Одной из триумфаторок стала украинка.
Украинская фехтовальщица Анна Максименко завоевала золото в соревнованиях по фехтованию на шпагах, сообщает Федерация фехтования Украины.
Всего соревновались 229 шпажисток из 37 стран. Турнир проходил в итальянском городе Удине.
Триумф Максименко
Анна Максименко в Удине выиграла пять из шести боев в группе. Затем она одолела еще семь соперниц, в том числе двух соотечественниц — Миру Юсеф и Устину Огон.
Благодаря победе над француженкой Анаэль Доке она вошла в ТОП-8. Затем победила китаянку Лю Цзисян и немку Еву Штеффенс, добравшись до финала.
В финале она встретилась с первым номером юниорского мирового рейтинга американкой Лихи Мачульски, которую в итоге победила.
В ФФУ отмечают, что эта медаль стала для 17-летней львов'янки уже четвертой в кар'ере личной медалью ЮКС в целом, и третьей золотой в частности.
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