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Українка здобула золото на юніорському Кубку світу з фехтування

5 січня 2025 15:32
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Українська фехтувальниця тріумфувала на юніорському Кубку світу
Українська фехтувальниця Анна Максименко. Фото: #BizziTeam / Federazione Italiana Scherma
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

У суботу, 4 січня, стартував етап юніорського Кубка світу з фехтування в Італії. Однією із тріумфаторок стала українка. 

Українська фехтувальниця Анна Максименко здобула золото у змаганнях з фехтування на шпагах, повідомляє Федерація фехтування України

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Усього змагались 229 шпажисток з 37 країн. Турнір відбувався в італійському місті Удіне. 

Анна Максименко з медаллю
Анна Максименко з медаллю ЮКС. Фото: #BizziTeam / Federazione Italiana Scherma

Тріумф Максименко

Анна Максименко в Удіне виграла п'ять з шести боїв в групі. Потім вона здолала ще сім суперниць, у тому числі двох співвітчизниць — Міру Юсеф та Устіну Огон.

Завдяки перемозі над француженкою Анаель Доке вона вйшла до ТОП-8. Потім перемогла китянку Лю Цзисян та німкеню Еву Штеффенс, діставшись до фіналу. 

У фіналі вона зустрілась з першим номером юніорського світового рейтингу американкою Ліхі Мачульськи, яку у підсумку перемогла.

У ФФУ зазначають, що ця медаль стала для 17-річної львів'янки вже четвертою в кар'єрі особистою медаллю ЮКС загалом, і третьою золотою зокрема.

Нагадаємо, воротарю збірної України дадуть шанс показати себе в "Жироні". 

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спорт Фехтування шпага збірна України з фехтування спортсмени

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