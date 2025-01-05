Українська фехтувальниця тріумфувала на юніорському Кубку світу

Українська фехтувальниця Анна Максименко. Фото: #BizziTeam / Federazione Italiana Scherma

У суботу, 4 січня, стартував етап юніорського Кубка світу з фехтування в Італії. Однією із тріумфаторок стала українка.

Українська фехтувальниця Анна Максименко здобула золото у змаганнях з фехтування на шпагах, повідомляє Федерація фехтування України.

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Усього змагались 229 шпажисток з 37 країн. Турнір відбувався в італійському місті Удіне.

Анна Максименко з медаллю ЮКС. Фото: #BizziTeam / Federazione Italiana Scherma

Тріумф Максименко

Анна Максименко в Удіне виграла п'ять з шести боїв в групі. Потім вона здолала ще сім суперниць, у тому числі двох співвітчизниць — Міру Юсеф та Устіну Огон.

Завдяки перемозі над француженкою Анаель Доке вона вйшла до ТОП-8. Потім перемогла китянку Лю Цзисян та німкеню Еву Штеффенс, діставшись до фіналу.

У фіналі вона зустрілась з першим номером юніорського світового рейтингу американкою Ліхі Мачульськи, яку у підсумку перемогла.

У ФФУ зазначають, що ця медаль стала для 17-річної львів'янки вже четвертою в кар'єрі особистою медаллю ЮКС загалом, і третьою золотою зокрема.

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