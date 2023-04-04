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Украинки на Charleston Open: одна победа, два поражения

4 апреля 2023 11:20
- Сергей Гусенцев
Результаты Цуренко, Светолиной и Калининой на Charleston Open
Калинина преодолела первый раунд
- Сергей Гусенцев

Украинские теннисистки провели свои стартовые поединки на грунтовом турнире WTA 500 в американском Чарльстоне. К сожалению, победу одержала только Леся Цуренко. Элина Свитолина и Ангелина Калинина свои матчи проиграли.

Об этом сообщают Новини.Live.

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Леся Цуренко без особого сопротивления в двух сетах справилась с аргентинкой Паулой Ормаечеа - 6:1, 6:1. Поединок длился 1 час 2 минуты.

В следующем раунде украинка встретится с Онс Жабер, которая представляет Тунис.

Неудачное возвращение Свитолиной

В то же время Элина Свитолина потерпела поражение в своем первом поединке после декрета. Одесситка 12 месяцев не выходила на корт. Так, на старте турнира в Чарльстоне экс-третья ракетка мира уступила Юлии Путинцевой из Казахстана — 7:6 (7:3), 2:6, 4:6. Поединок длился 2 часа 48 минут.

Сама теннисистка оценила свое возвращение так:

"С физической точки зрения мне было довольно тяжело. Думаю, матч показал, что я не в лучшей форме, но я двигаюсь в этом направлении. Атмосфера была невероятной, приятно, что меня поддерживали. Титулы Большого шлема? Это остается моей ультимативной задачей, но посмотрим, что выйдет из возвращения".

"Сейчас мы с моей командой оценим календарь и турниры, где я могу использовать свой защищенный рейтинг. Возможно, где-то будет wild-card", — сказала Свитолина.

Калинина также проиграла

Ангелина Калинина в первом круге турнира потерпела поражение от россиянки Анны Калинской, выступавшей под нейтральным флагом. Окончательный счет противостояния — 6(6):7(8), 4:6 в пользу соперницы.

Калинина

Стоит отметить, что Калинина отказалась пожимать руку Калинской по окончании поединка.

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