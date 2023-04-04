Результати Цуренко, Світоліної та Калініної на Charleston Open

Калініна подолала перший раунд

Українські тенісистки провели свої стартові поєдинки на ґрунтовому турнірі WTA 500 в американському Чарльстоні. На жаль, перемогу здобула лише Леся Цуренко. Еліна Світоліна та Ангеліна Калініна свої матчі програли.

Про це повідомляють Новини.Live.

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Леся Цуренко без особливого супротиву у двох сетах впоралась з аргентинкою Паулою Ормаечеа — 6:1, 6:1. Двобій тривав одну годину дві хвилини.

В наступному раунді українка зустрінеться з Онс Жабер, яка представляє Туніс.

Невдале повернення Світоліної

Водночас Еліна Світоліна зазнала поразки у своєму першому поєдинку після декрету. Одеситка 12 місяців не виходила на корт. Так, на старті турніру у Чарльстоні екстретя ракетка світу поступилась Юлії Путінцевій з Казахстану — 7:6 (7:3), 2:6, 4:6. Поєдинок тривав 2 години 48 хвилин.

Сама тенісистка оцінила своє повернення так:

"З фізичної точки зору мені було досить тяжко. Думаю, матч показав, що я не в найкращій формі, але я рухаюся у цьому напрямі. Атмосфера була неймовірною, приємно, що мене підтримували. Титули Великого шолома? Це залишається моїм ультимативним завданням, але подивимося, що вийде з повернення".

"Зараз ми з моєю командою оцінимо календар та турніри, де я можу використати свій захищений рейтинг. Можливо, десь буде wild-card", — сказала Світоліна.

Калініна також програла

Ангеліна Калініна у першому колі турніру зазнала поразки від росіянки Анни Калінської, яка виступала під нейтральним прапором. Остаточний рахунок протистояння — 6(6):7(8), 4:6 на користь суперниці.

Варто зазначити, що Калініна відмовилась тиснути руку Калінській після завершення двобою.

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