Оляновская, Сахарук и Собчук не сумели завоевать медали на Олимпиаде-2024

Людмила Оляновская во время турнира. Фото: НОК Украины

Завершился финал женского турнира по спортивной ходьбе на Олимпиаде в Париже. Три украинских спортсменки финишировали в двадцатке.

Финал сумела выиграть Ян Цзяюй из Китая, сообщает портал Новини.LIVE.

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Сразу три украинки приняли участие в финале женского турнира по спортивной ходьбе на 20 км. Людмила Оляновская, Мария Сахарук и Елена Собчук продемонстрировали высокие результаты, но не добрались до подиума.

Мария Сахарук на Олимпиаде в Париже. Фото: instagram.com/masha_sakharuk/

Как выступили украинки

Оляновская, Сахарук и Собчук еще в середине дистанции потеряли шанс финишировать в первой десятке, но девушки до последнего пытались навязать борьбу сильным соперницам. Украинки выступили достаточно удачно, все они оказались в первой двадцатке.

Лучший результат продемонстрировала Людмила Оляновская (1.29,55), которая финишировала на 14 позиции. Мария Сахарук стала 17 с результатом 1.30,12, Елена Собчук завершила финал на 20 месте. Ее результат составил 1.31,12.

Победительницы турнира

Олимпийские игры-2024.

Спортивная ходьба, 20 км. Женщины

Ян Цзяюй (Китай) — 1.25,54 Мария Перес (Испания) — 1.26,19 Джемима Монта (Австралия) — 1.26,25.

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