Оляновская, Сахарук и Собчук не сумели завоевать медали на Олимпиаде-2024

Украинки не попали на подиум Олимпиады после финала по спортивной ходьбе
Завершился финал женского турнира по спортивной ходьбе на Олимпиаде в Париже. Три украинских спортсменки финишировали в двадцатке.
Финал сумела выиграть Ян Цзяюй из Китая, сообщает портал Новини.LIVE.
Сразу три украинки приняли участие в финале женского турнира по спортивной ходьбе на 20 км. Людмила Оляновская, Мария Сахарук и Елена Собчук продемонстрировали высокие результаты, но не добрались до подиума.
Как выступили украинки
Оляновская, Сахарук и Собчук еще в середине дистанции потеряли шанс финишировать в первой десятке, но девушки до последнего пытались навязать борьбу сильным соперницам. Украинки выступили достаточно удачно, все они оказались в первой двадцатке.
Лучший результат продемонстрировала Людмила Оляновская (1.29,55), которая финишировала на 14 позиции. Мария Сахарук стала 17 с результатом 1.30,12, Елена Собчук завершила финал на 20 месте. Ее результат составил 1.31,12.
Победительницы турнира
Олимпийские игры-2024.
Спортивная ходьба, 20 км. Женщины
- Ян Цзяюй (Китай) — 1.25,54
- Мария Перес (Испания) — 1.26,19
- Джемима Монта (Австралия) — 1.26,25.
Напомним, Зинченко покидает "Арсенал" — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги.
Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе.
Кулиш принес Украине вторую медаль на Олимпиаде в Париже.
Костюк объяснила, как техническая проблема привела к ее поражению на Олимпиаде.
Ковтун назвал главное разочарование на Олимпиаде в Париже.
Читайте Новини.LIVE!