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Украинки не попали на подиум Олимпиады после финала по спортивной ходьбе

1 августа 2024 13:06
Валерий Ковалевич - Редактор
Оляновская, Сахарук и Собчук не сумели завоевать медали на Олимпиаде-2024
Людмила Оляновская во время турнира. Фото: НОК Украины
Валерий Ковалевич - Редактор

Завершился финал женского турнира по спортивной ходьбе на Олимпиаде в Париже. Три украинских спортсменки финишировали в двадцатке. 

Финал сумела выиграть Ян Цзяюй из Китая, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Сразу три украинки приняли участие в финале женского турнира по спортивной ходьбе на 20 км. Людмила Оляновская, Мария Сахарук и Елена Собчук продемонстрировали высокие результаты, но не добрались до подиума. 

Мария Сахарук
Мария Сахарук на Олимпиаде в Париже. Фото: instagram.com/masha_sakharuk/

Как выступили украинки 

Оляновская, Сахарук и Собчук еще в середине дистанции потеряли шанс финишировать в первой десятке, но девушки до последнего пытались навязать борьбу сильным соперницам. Украинки выступили достаточно удачно, все они оказались в первой двадцатке. 

Лучший результат продемонстрировала Людмила Оляновская (1.29,55), которая финишировала на 14 позиции. Мария Сахарук стала 17 с результатом 1.30,12, Елена Собчук завершила финал на 20 месте. Ее результат составил 1.31,12. 

Победительницы турнира 

Олимпийские игры-2024. 

Спортивная ходьба, 20 км. Женщины

  1. Ян Цзяюй (Китай) — 1.25,54
  2. Мария Перес (Испания) — 1.26,19
  3. Джемима Монта (Австралия) — 1.26,25. 

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спорт Олимпийские игры Олимпиада-2024 Людмила Оляновская

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