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Українки не потрапили на подіум Олімпіади після фіналу зі спортивної ходьби

1 серпня 2024 13:06
Валерій Ковалевич - Редактор
Оляновська, Сахарук та Собчук не зуміли здобути медалі на Олімпіаді-2024
Людмила Олянівська під час турніру. Фото: НОК України
Валерій Ковалевич - Редактор

Завершився фінал жіночого турніру зі спортивної ходьби на Олімпіаді у Парижі. Три українські спортсменки фінішували у двадцятці.

Фінал зуміла виграти Ян Цзяюй із Китаю, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Одразу три українки взяли участь у фіналі жіночого турніру зі спортивної ходьби на 20 км. Людмила Оляновська, Марія Сахарук та Олена Собчук продемонстрували високі результати, але не дісталися подіуму.

Марія Сахарук
Марія Сахарук на Олімпіаді у Парижі. Фото: instagram.com/masha_sakharuk/

Як виступили українки

Олянівська, Сахарук та Собчук ще в середині дистанції втратили шанс фінішувати у першій десятці, але дівчата до останнього намагалися нав'язати боротьбу сильним суперницям. Українки виступили досить вдало, всі вони опинилися у першій двадцятці.

Найкращий результат продемонструвала Людмила Оляновська (1.29,55), яка фінішувала на 14 позиції. Марія Сахарук стала 17 із результатом 1.30,12, Олена Собчук завершила фінал на 20 місці. Її результат становив 1.31,12.

Переможниці турніру

Олімпійські ігри-2024.

Спортивна ходьба, 20 км. Жінки

  1. Ян Цзяюй (Китай) — 1.25,54
  2. Марія Перес (Іспанія) — 1.26,19
  3. Джеміма Монта (Австралія) — 1.26,25.

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спорт Олімпійські ігри Олімпіада-2024 Людмила Оляновська

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