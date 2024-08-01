Олимпиада 2024 — украинская дзюдоистка Литвиненко прошла в четвертьфинал

Елизавета Литвиненко против Лорианы Куки. Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Украинская 20-летняя дзюдоистка Елизавета Литвиненко пробилась в четвертьфинал Олимпийских игр в Париже . В 1/8 финала по дзюдо она одолела соперницу из Косово Лориану Куку.

Об этом пишет sport.ua в четверг, 1 августа.

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По итогам спарринга встреча завершилась победой украинки со счетом 1:0. Литвиненко смогла выполнить вазари. Теперь в четвертьфинале соперницей спортсменки будет итальянка Аличе Белланди.

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