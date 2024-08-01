Олимпиада 2024 — украинская дзюдоистка Литвиненко прошла в четвертьфинал

Украинская дзюдоистка Литвиненко пробилась в четвертьфинал Олимпиады
Украинская 20-летняя дзюдоистка Елизавета Литвиненко пробилась в четвертьфинал Олимпийских игр в Париже . В 1/8 финала по дзюдо она одолела соперницу из Косово Лориану Куку.
Об этом пишет sport.ua в четверг, 1 августа.
Украинская спортсменка в четвертьфинале Олимпиады
По итогам спарринга встреча завершилась победой украинки со счетом 1:0. Литвиненко смогла выполнить вазари. Теперь в четвертьфинале соперницей спортсменки будет итальянка Аличе Белланди.
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