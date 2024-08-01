Олімпіада 2024 — українська дзюдоїстка Литвиненко пройшла до чвертьфіналу

Єлизавета Литвиненко проти Лоріани Куки. Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Українська 20-річна дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко пробилася у чвертьфінал Олімпійських ігор у Парижі. У 1/8 фіналу з дзюдо вона здолала суперницю з Косова Лоріану Куку.

Про це пише sport.ua у четвер, 1 серпня.

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За підсумками спарингу, зустріч завершилася перемогою українки з рахунком 1:0. Литвиненко зуміла виконати вазарі. Тепер у чвертьфіналі суперницею спортсменки буде італійка Аліче Белланді.

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