Олімпіада 2024 — українська дзюдоїстка Литвиненко пройшла до чвертьфіналу

Українська дзюдоїстка Литвиненко пробилася у чвертьфінал Олімпіади
Українська 20-річна дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко пробилася у чвертьфінал Олімпійських ігор у Парижі. У 1/8 фіналу з дзюдо вона здолала суперницю з Косова Лоріану Куку.
Про це пише sport.ua у четвер, 1 серпня.
Українська спортсменка у чвертьфіналі Олімпіади
За підсумками спарингу, зустріч завершилася перемогою українки з рахунком 1:0. Литвиненко зуміла виконати вазарі. Тепер у чвертьфіналі суперницею спортсменки буде італійка Аліче Белланді.
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