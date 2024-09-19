Женская команда Ворсклы может пропустить матч Лиги чемпионов из-за британских виз

Игроки "Ворсклы". Фото: "Ворскла"

В женской Лиге чемпионов может случиться казус с украинской "Ворсклой". Команда может не успеть на матч главного женского еврокубкового турнира.

Об этом полтавская "Ворскла" сообщила в соцсетях.

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Полтавчанки 22 и 26 сентября в Глазго должны сыграть в женской Лиге чемпионов против "Селтика". Сейчас первый матч, как минимум, под угрозой, поскольку команда до сих пор не получила британских виз.

Сейчас футболистки "Ворсклы" находятся в Польше и с 13 сентября они ждут визы.

Игроки "Ворсклы". Фото: "Ворскла"

"В настоящее время делегация украинского клуба находится в Польше, где ждут визовые данные и возможность предварительно запланированного выезда", — сообщили в клубе.

Отметим, что "Ворскла" играет против шотландцев матчи за выход в групповой этап Лиги чемпионов.

"Ворскла" является действующим чемпионом Украины по футболу. Команда побеждает в турнире два года подряд.

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