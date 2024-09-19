Женская команда Ворсклы может пропустить матч Лиги чемпионов из-за британских виз

Украинская футбольная команда не успевает на матч Лиги чемпионов
В женской Лиге чемпионов может случиться казус с украинской "Ворсклой". Команда может не успеть на матч главного женского еврокубкового турнира.
Об этом полтавская "Ворскла" сообщила в соцсетях.
"Ворскла" может получить техническое поражение
Полтавчанки 22 и 26 сентября в Глазго должны сыграть в женской Лиге чемпионов против "Селтика". Сейчас первый матч, как минимум, под угрозой, поскольку команда до сих пор не получила британских виз.
Сейчас футболистки "Ворсклы" находятся в Польше и с 13 сентября они ждут визы.
"В настоящее время делегация украинского клуба находится в Польше, где ждут визовые данные и возможность предварительно запланированного выезда", — сообщили в клубе.
Отметим, что "Ворскла" играет против шотландцев матчи за выход в групповой этап Лиги чемпионов.
"Ворскла" является действующим чемпионом Украины по футболу. Команда побеждает в турнире два года подряд.
Напомним, Мудрик сможет перезапустить карьеру в другой лиге — готовится трансфер.
Красюк раскрыл правду, почему Усика задержали в Польше.
Шовковский раскритиковал одного из новичков "Динамо" — о ком речь.
Задержание Усика в Кракове — польские пограничники сообщили детали инцидента.
Жена футболиста "Шахтера" показала свои формы перед матчем Лиги чемпионов — фото.
Читайте Новини.LIVE!