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Українська футбольна команда не встигає на матч Ліги чемпіонів

19 вересня 2024 20:34
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор
Жіноча команда Ворскли може пропустити матч Ліги чемпіонів через британські візи
Гравці "Ворскли". Фото: "Ворскла"
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор

У жіночій Лізі чемпіонів може статися казус з українською "Ворсклою". Команда може не встигнути на матч головного жіночого єврокубкового турніру.

Про це полтавська "Ворскла" повідомила у соцмережах.

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Полтавчанки 22 та 26 вересня у Глазго мають зіграти у жіночій Лізі чемпіонів проти "Селтіка". Наразі перший матч, як мінімум, під загрозою, оскільки команда досі не отримала британських віз.

Наразі футболістки "Ворскли" перебувають у Польщі і з 13 вересня вони чекають на візи.

Гравці Ворскли
Гравці "Ворскли". Фото: "Ворскла"

"Наразі делегація українського клубу знаходиться в Польщі, де чекають візові дані та можливість попередньо запланованого виїзду", — повідомили у клубі.

Зазначимо, що "Ворскла" грає проти шотландців матчі за вихід до групового етапу Ліги чемпіонів.

"Ворскла" є чинним чемпіоном України з футболу. Команда перемагає у турнірі два роки поспіль.

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футбол Ліга чемпіонів Жіночий футбол Ворскла єврокубки

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