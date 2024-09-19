Жіноча команда Ворскли може пропустити матч Ліги чемпіонів через британські візи

Українська футбольна команда не встигає на матч Ліги чемпіонів
У жіночій Лізі чемпіонів може статися казус з українською "Ворсклою". Команда може не встигнути на матч головного жіночого єврокубкового турніру.
Про це полтавська "Ворскла" повідомила у соцмережах.
"Ворскла" може отримати технічну поразку
Полтавчанки 22 та 26 вересня у Глазго мають зіграти у жіночій Лізі чемпіонів проти "Селтіка". Наразі перший матч, як мінімум, під загрозою, оскільки команда досі не отримала британських віз.
Наразі футболістки "Ворскли" перебувають у Польщі і з 13 вересня вони чекають на візи.
"Наразі делегація українського клубу знаходиться в Польщі, де чекають візові дані та можливість попередньо запланованого виїзду", — повідомили у клубі.
Зазначимо, що "Ворскла" грає проти шотландців матчі за вихід до групового етапу Ліги чемпіонів.
"Ворскла" є чинним чемпіоном України з футболу. Команда перемагає у турнірі два роки поспіль.
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