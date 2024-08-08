Конотоп из-за травмы досрочно завершила выступление на Олимпиаде-2024

Камила Конотоп во время Олимпиады-2024. Фото: Reuters/Amanda Perobelli

Украинская спортсменка Камила Конотоп не сумела побороться за медаль на Олимпиаде-2024. Во время турнира по тяжелой атлетике она получила травму.

Конотоп успела сделать только один подъем штанги, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

В четверг, 8 августа, на Олимпиаде в Париже состоялись соревнования по тяжелой атлетике среди женщин до 59 кг. В финале турнира Украину представляла 23-летняя харьковчанка Камила Конотоп. Травма помешала ей продемонстрировать свои лучшие возможности.

Камила Конотоп сразу после травмы. Фото: Reuters/Amanda Perobelli

Какое место заняла Конотоп

Украинка успела сделать только один рывок. Она удачно попыталась на 104 кг и показала пятый результат среди женщин до 59 кг. Однако во время выполнения норматива на 106 кг спортсменка повредила заднюю поверхность бедра правой ноги.

После этого Конотоп спокойно подняла вес 123 кг, но во второй попытке на 129 кг снова почувствовала боль. Этот результат действующей чемпионки Европы не был засчитан. С результатом 227 балла Конотоп оказалась на седьмом месте в итоговой турнирной таблице.

Победила Ло Шифан из Китая, которая установила новій олимпийский рекорд.

Олимпиада-2024.

Тяжелая атлетика. Женщины, до 59 кг.

Ло Шифан (Китай) — 241 кг Мод Шаррон (Канада) — 236 кг Ко Син-Чунь (Китайский Тайбэй) — 235 кг.

Напомним, Зинченко выбрал новый клуб — где будет играть украинец.

Бущан переходит в известный клуб — "Динамо" готовит трансфер.

Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения.

Мирового рекордсмена экстренно госпитализировали прямо во время турнира на Олимпиаде-2024.

Известная спортсменка сделала предложение своему возлюбленному на Олимпиаде-2024.