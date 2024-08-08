Конотоп через травму достроково завершив виступ на Олімпіаді-2024

Каміла Конотоп під час Олімпіади-2024. Фото: Reuters/Amanda Perobelli

Українська спортсменка Каміла Конотоп не зуміла поборотися за медаль на Олімпіаді-2024. Під час турніру з важкої атлетики вона зазнала травми.

Конотоп встигла зробити лише один поштовх штанги, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У четвер, 8 серпня, на Олімпіаді у Парижі відбулися змагання з важкої атлетики серед жінок до 59 кг. У фіналі турніру Україну представляла 23-річна харків'янка Каміла Конотоп. Травма завадила їй продемонструвати свої найкращі можливості.

Каміла Конотоп одразу після травми. Фото: Reuters/Amanda Perobelli

Яке місце посіла Конотоп

Українка встигла зробити лише один поштовх. Вона вдало спробувала на 104 кг та показала п'ятий результат серед жінок до 59 кг. Однак під час виконання нормативу на 106 кг спортсменка пошкодила задню поверхню стегна правої ноги.

Після цього Конотоп спокійно підняла вагу 123 кг, але у другій спробі на 129 кг знову відчула біль. Цей результат чинної чемпіонки Європи не було зараховано. З результатом 227 балів Конотоп опинилася на сьомому місці у підсумковій турнірній таблиці.

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Олімпіада-2024.

Важка атлетика. Жінки до 59 кг.

Ло Шифан (Китай) — 241 кг Мод Шаррон (Канада) — 236 кг До Сін-Чунь (Китайський Тайбей) — 235 кг.

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