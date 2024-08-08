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Українська спортсменка через травму достроково завершила виступ на Олімпіаді

8 серпня 2024 18:32
Валерій Ковалевич - Редактор
Конотоп через травму достроково завершив виступ на Олімпіаді-2024
Каміла Конотоп під час Олімпіади-2024. Фото: Reuters/Amanda Perobelli
Валерій Ковалевич - Редактор

Українська спортсменка Каміла Конотоп не зуміла поборотися за медаль на Олімпіаді-2024. Під час турніру з важкої атлетики вона зазнала травми.

Конотоп встигла зробити лише один поштовх штанги, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У четвер, 8 серпня, на Олімпіаді у Парижі відбулися змагання з важкої атлетики серед жінок до 59 кг. У фіналі турніру Україну представляла 23-річна харків'янка Каміла Конотоп. Травма завадила їй продемонструвати свої найкращі можливості.

Каміла Конотоп
Каміла Конотоп одразу після травми. Фото: Reuters/Amanda Perobelli

Яке місце посіла Конотоп

Українка встигла зробити лише один поштовх. Вона вдало спробувала на 104 кг та показала п'ятий результат серед жінок до 59 кг. Однак під час виконання нормативу на 106 кг спортсменка пошкодила задню поверхню стегна правої ноги.

Після цього Конотоп спокійно підняла вагу 123 кг, але у другій спробі на 129 кг знову відчула біль. Цей результат чинної чемпіонки Європи не було зараховано. З результатом 227 балів Конотоп опинилася на сьомому місці у підсумковій турнірній таблиці.

Перемогла Ло Шифан із Китаю, яка встановила новий олімпійський рекорд.

Олімпіада-2024.

Важка атлетика. Жінки до 59 кг.

  1. Ло Шифан (Китай) — 241 кг
  2. Мод Шаррон (Канада) — 236 кг
  3. До Сін-Чунь (Китайський Тайбей) — 235 кг.

Нагадаємо, Зінченко обрав новий клуб — де гратиме українець. 

Бущан переходить у відомий клуб — "Динамо" готує трансфер. 

Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження. 

Світового рекордсмена екстрено госпіталізували просто під час турніру на Олімпіаді-2024. 

Відома спортсменка зробила пропозицію своєму коханому на Олімпіаді-2024. 

спорт Олімпійські ігри Олімпіада-2024 важка атлетика Каміла Конотоп

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