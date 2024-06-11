Гимнастка Николь Красюк завершила карьеру из-за ошибки хирургов

Николь Красюк во время тренировки. Фото: instagram.com/nikolkrasiuk/

Участница сборной Украины по гимнастике Николь Красюк вынуждена досрочно уйти из профессионального спорта. Молодая гимнастка завершила карьеру против своей воли.

Украинская спортсменка на своей официальной странице в Instagram написала, что больше не сможет выступать из-за травмы.

Читайте также:

Молодая 20-летняя гимнастка Николь Красюк завершила карьеру из-за врачебной ошибки. Во время Всемирной Универсиады спортсменка получила травму. Ей понадобилось сразу несколько операций.

Николь Красюк с медалью. Фото: instagram.com/nikolkrasiuk/

Что случилось с Красюк

Девушка объяснила, что ошибка хирурга привела к тому, что она больше не сможет выступать. Красюк пообещала позже рассказать о подробностях этой трагедии. Она перенесла две операции на стопе. Врачи обещали, что Николь сможет восстановиться и продолжить карьеру, но во время хирургического вмешательства произошло осложнение.

"Прошло уже 9 месяцев после первой операции, у меня и мнения такого не было, что я не смогу вернуться. Когда мне сказали, что гимнастику нужно оставить в прошлом, моя жизнь разделилась на До и После! Первое время, я не могла принять и поверить в это, мне казалось, что это невозможно, что это неправда, как я буду без этого жить", — написала Красюк.

Николь является двукратной призеркой Всемирной Универсиады в составе студенческой сборной команды в групповых упражнениях. Также Красюк завоевывала серебряную медаль чемпионата Европы в составе юниорской команды в групповых упражнениях.

Напомним, Судаков будет играть в Англии — "Шахтер" продаст игрока после Евро-2024.

Забарный станет игроком легендарного клуба АПЛ — что известно.

Пьяного Фьюри вывели из бара, когда он не мог стоять на ногах — видео.

Малиновский рассказал о переходе в житомирское "Полесье".

Польша в последнем матче перед Евро-2024 потеряла Левандовского и еще одного игрока.