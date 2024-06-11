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Украинская спортсменка завершила карьеру из-за ошибки врача — что известно

11 июня 2024 10:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Гимнастка Николь Красюк завершила карьеру из-за ошибки хирургов
Николь Красюк во время тренировки. Фото: instagram.com/nikolkrasiuk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Участница сборной Украины по гимнастике Николь Красюк вынуждена досрочно уйти из профессионального спорта. Молодая гимнастка завершила карьеру против своей воли. 

Украинская спортсменка на своей официальной странице в Instagram написала, что больше не сможет выступать из-за травмы. 

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Молодая 20-летняя гимнастка Николь Красюк завершила карьеру из-за врачебной ошибки. Во время Всемирной Универсиады спортсменка получила травму. Ей понадобилось сразу несколько операций. 

Николь Красюк
Николь Красюк с медалью. Фото: instagram.com/nikolkrasiuk/

Что случилось с Красюк 

Девушка объяснила, что ошибка хирурга привела к тому, что она больше не сможет выступать. Красюк пообещала позже рассказать о подробностях этой трагедии. Она перенесла две операции на стопе. Врачи обещали, что Николь сможет восстановиться и продолжить карьеру, но во время хирургического вмешательства произошло осложнение. 

"Прошло уже 9 месяцев после первой операции, у меня и мнения такого не было, что я не смогу вернуться. Когда мне сказали, что гимнастику нужно оставить в прошлом, моя жизнь разделилась на До и После! Первое время, я не могла принять и поверить в это, мне казалось, что это невозможно, что это неправда, как я буду без этого жить", — написала Красюк. 

Николь является двукратной призеркой Всемирной Универсиады в составе студенческой сборной команды в групповых упражнениях. Также Красюк завоевывала серебряную медаль чемпионата Европы в составе юниорской команды в групповых упражнениях.

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Гимнастика
спорт
украинцы
спортсмены
Николь Красюк

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