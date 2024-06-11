Гімнастка Ніколь Красюк завершила кар'єру через помилку хірургів

Ніколь Красюк під час тренування. Фото: instagram.com/nikolkrasiuk/

Учасниця збірної України з гімнастики Ніколь Красюк змушена достроково піти із професійного спорту. Молода гімнастка завершила кар'єру проти своєї волі.

Українська спортсменка на своїй офіційній сторінці в Instagram написала, що більше не зможе виступати через травму.

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Молода 20-річна гімнастка Ніколь Красюк завершила кар'єру через лікарську помилку. Під час Всесвітньої Універсіади спортсменка зазнала травми. Їй знадобилося одразу декілька операцій.

Ніколь Красюк із медаллю. Фото: instagram.com/nikolkrasiuk/

Що трапилося з Красюк

Дівчина пояснила, що помилка хірурга призвела до того, що вона не зможе виступати. Красюк пообіцяла пізніше розповісти про подробиці цієї трагедії. Вона перенесла дві операції на стопі. Лікарі обіцяли, що Ніколь зможе відновитися та продовжити кар'єру, але під час хірургічного втручання сталося ускладнення.

"Пройшло вже 9 місяців після першої операції, у мене і думки такої не було, що я не зможу повернутися. Коли мені сказали, що гімнастику потрібно залишити в минулому, моє життя розділилося на До і Після! Перший час я не могла прийняти й повірити в це, мені здавалося, що це неможливо, що це неправда, як я без цього житиму", — написала Красюк.

Ніколь є дворазовою призеркою Всесвітньої Універсіади у складі студентської збірної команди у групових вправах. Також Красюк здобула срібну медаль чемпіонату Європи у складі юніорської команди у групових вправах.

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