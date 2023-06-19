Украинская теннисистка выиграла турнир в США

Юлия Стародубцева. Фото: twitter.com/ODUWomensTennis

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева стала чемпионкой турнира ITF W60 у Самптері. В финале 385-я ракетка мира обыграла индийку Карман Каур Тханди.

В финале украинка выиграла со счетом 6:7, 7:5, 6:4, сообщает портал Новини.LIVE.

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Стародубцева и Тханди после матча. Фото: twitter.com/CityofSumter

Первый большой успех украинки

23-летняя Стародубцева в матче, который в третьем сете останавливался на два часа из-за непогоды, подала один эйс, допустила три двойные ошибки, проиграла четыре гейма на своей подаче и сделала шесть брейк-пойнтов.

Для Стародубцевой это был третий одиночный финал на турнирах ITF и одержала вторая победу. В начале марта украинка выиграла титул на турнире ITF W25 в Спринге.

Отметим, что по ходу турнира украинка выиграла у трех сеяных соперниц.

В обновленном рейтинге WTA украинка поднялась на 297 место. Для Юлии это личный рекорд.

Также в рейтинге WTA есть и другие изменения у украинок. Первой ракеткой Украине и 26-й в мире является Ангелина Калинина. На 34-ю позицию поднялась Марта Костюк, а Леся Цуренко опустилась на 46-ю. Элина Свитолина осталась 73-й, а Катерина Байндл опустилась на 4 строчки и теперь 87-я.

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