Українська тенісистка виграла турнір у США

Юлія Стародубцева. Фото: twitter.com/ODUWomensTennis

Українська тенісистка Юлія Стародубцева стала чемпіонкою турніру ITF W60 у Самптері. У фіналі 385 ракетка світу обіграла індійку Карман Каур Тханді.

У фіналі українка виграла із рахунком 6:7, 7:5, 6:4, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Стародубцева та Тханді після матчу. Фото: twitter.com/CityofSumter

Перший великий успіх українки

23-річна Стародубцева в матчі, який у третьому сеті зупинявся на дві години через негоду, подала один ейс, припустилася трьох подвійних помилок, програла чотири гейми на своїй подачі і зробила шість брейк-пойнтів.

Для Стародубцевої це був третій одиночний фінал на турнірах ITF і в ньому вона здобула другу перемогу. На початку березня українка виграла титул на турнірі ITF W25 у Спрінгу.

Зазначимо, що під час турніру українка виграла у трьох сіяних суперниць.

В оновленому рейтингу WTA українка піднялася на 297 місце. Для Юлії це особистий рекорд.

Також у рейтингу WTA є й інші зміни в українок. Першою ракеткою України та 26-ою у світі є Ангеліна Калініна. На 34 позицію піднялася Марта Костюк, а Леся Цуренко опустилася на 46-ту. Еліна Світоліна залишилася 73-ою, а Катерина Байндль опустилася на 4 рядки і тепер 87-а.

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