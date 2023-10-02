Украинские дзюдоисты бойкотируют чемпионат мира: что произошло

Михаил Кошляк. Фото: ФГУ

Сборная Украины по дзюдо не поедет на юниорский чемпионат мира из-за допуска команды из России, в составе которой будет выступать военнослужащий. Соревнования пройдут с 4 по 8 октября в португальском Одивелаше.

Об этом сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо Украины, передает портал Новини.LIVE.

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"Международная федерация дзюдо как всегда в последний момент допустила к чемпионату мира среди юниоров в нейтральном статусе семерых российских спортсменов, один из которых действующий военнослужащий. Поэтому сборная Украины отказалась от участия в мировом юниорском первенстве", — говорит президент ФДУ Михаил Кошляк.

Когда уважение соперника невозможно

Михаил добавил, что, хотя дзюдо учит уважать соперника и демонстрировать это уважение на татами, в наших реалиях это невозможно. А вся эта история с "нейтральными" атлетами — просто некий фейк. Ведь весь цивилизованный мир понимает, что под "нейтральностью" скрываются спортсмены страны, ведущей кровавую войну прямо в центре Европы.

"Хочу опять подчеркнуть: моя позиция как президента ФДУ, позиция Президиума национальной Федерации относительно таких решений IJF — неизменна. И она останется неизменной, пока в Украине идет война, пока ежедневно гибнут люди, пока враг постоянно обстреливает больницы, школы, магазины, разрушает города и села. Командам стран-агрессорок не место в мировом спорте", — уверен Кошляк.

#Ukraine будет boycott World Judo Championship due to admission of athletes from Russia and Belarus. Это было учтено на британской британской технике Великобритании Dubrova. pic.twitter.com/n9a9xnR38s — NEXTA (@nexta_tv) April 30, 2023

Сборная Украины продолжит подготовку к чемпионату Европы, Кубкам Европы и другим важным соревнованиям. В зоне олимпийской квалификации в Украине уже есть четверо спортсменов.

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