Українські дзюдоїсти бойкотують чемпіонат світу: що сталося

Михайло Кошляк. Фото: ФДУ

Збірна України з дзюдо не поїде на юніорський чемпіонат світу через допуск команди з Росії, у складі якої виступатиме військовослужбовець. Змагання пройдуть з 4 по 8 жовтня у португальському Одівелаші.

Про це повідомили у пресслужбі Федерації дзюдо України, передає портал Новини.LIVE.

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"Міжнародна федерація дзюдо як завжди в останній момент допустила до чемпіонату світу серед юніорів в нейтральному статусі сімох російських спортсменів, один з яких діючий військовослужбовець. Тож збірна України відмовилась від участі в світовій юніорській першості", — каже президент ФДУ Михайло Кошляк.

Коли повага суперника неможлива

Михайло додав, що хоча дзюдо вчить поважати суперника та демонструвати цю повагу на татамі, в наших реаліях це неможливо. А вся ця історія з "нейтральними" атлетами — просто якийсь фейк. Адже весь цивілізований світ розуміє, що під "нейтральністю" ховаються спортсмени країни, яка веде криваву війну прямо в центрі Європи.

"Хочу знову наголосити: моя позиція як президента ФДУ, позиція Президії національної Федерації щодо таких рішень IJF — незмінна. І вона залишиться незмінною, поки в Україні йде війна, поки щодня гинуть люди, поки ворог постійно обстрілює лікарні, школи, магазини, руйнує міста та села. Командам країн-агресорок не місце у світовому спорті", — впевнений Кошляк.

#Ukraine will boycott the World Judo Championship due to the admission of athletes from Russia and Belarus. This was announced by the coach of the Ukrainian team Vitaliy Dubrova. pic.twitter.com/n9a9xnR38s — NEXTA (@nexta_tv) April 30, 2023

Збірна України продовжить підготовку до чемпіонату Європи, Кубків Європи та інших важливих змагань. В зоні олімпійської кваліфікації в України вже є четверо спортсменів.

У Федерації дзюдо України будуть чекати на остаточне рішення щодо участі росіян та білорусів в Олімпіаді 2024 від Міжнародного олімпійського комітету.

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