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Украинские фанаты обратились к белорусам во время игры с Бельгией

24 марта 2025 22:02
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор
На матче Бельгия — Украина болельщики поздравили белорусов
Болельщики сборной Украины. Фото: Reuters
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор

Сборная Украины 23 марта в Генке проиграла Бельгии со счетом 0:3 и не смогла подняться в Дивизион А Лиги наций. Поэтому еще на один цикл команда останется в Дивизионе B.

Во время матча запомнились и украинские фанаты, которые якобы посвятили песню белорусам, передает источник.

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Украинские фанаты на секторе. Фото: скриншот

Как обратились к белорусам

На секторе фанатов сборной Украины болельщики якобы скандировали белорусский националистический лозунг "Живе Беларусь". Этой акцией поздравили белорусских патриотов с днем свободы.

Если отбросить взаимоотношения с властью Беларуси, которая является враждебной к Украине, то с ультрас страны всегда были нормальные отношения. Многие из представителей белорусских фанатов уже долгое время защищают страну с оружием в руках против россиян.

Отметим, что первоисточник через несколько часов после публикации удалил видео.

Напомним, Карло Анчелотти летом покинет мадридский "Реал" и клуб возглавит другой тренер.

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Беларусь Лига Наций болельщики ультрас Украинский футбол
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