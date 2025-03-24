На матчі Бельгія — Україна вболівальники привітали білорусів

Уболівальники збірної України. Фото: Reuters

Збірна Україна 23 березня в Генку програла Бельгії з рахунком 0:3 та не змогла піднятись в Дивізіон А Ліги націй. Тому ще на один цикл команда залишиться в Дивізіоні B.

Під час матчу запам’ятались й українські фанати, які, начебто, присвятили пісню білорусам, передає джерело.

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На секторі фанатів збірної України уболівальники начебто скандували білоруський націоналістичний лозунг "Живе Бєларусь". Цією акцією привітали білоруських патріотів з днем волі.

Якщо відкинути взаємовідносини з владою Білорусі, яка є ворожою до України, то з ультрас країни завжди були нормальні стосунки. Багато із представників білоруських фанатів вже довгий час захищають країну зі зброєю в руках проти росіян.

Зазначимо, що першоджерело через кілька годин після публікації видалило відео.

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