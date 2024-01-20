Украинские легенды спорта Поркуян и Мильчев посетили соревнования нацгвардейцев

Валерий Поркуян обращается к защитникам. Фото: НГУ

Благодаря спорту и физическим нагрузкам военные Сил обороны Украины становятся сильнее. Гвардейцы провели внутренний переходный Кубок командира 11-й бригады имени Михаила Грушевского НГУ по футболу — такие мероприятия помогают личному составу эмоционально разгрузиться и провести время с позитивом.

Подробности в материале Новини.LIVE.

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Церемонию открытия соревнований посетили настоящие легенды спорта участник двух Мундиалей Валерий Поркуян, бронзовый призер Чемпионата СССР 1974 Сергей Павленко, экс-президент Черноморца и областной футбольной Федерации Петр Найда, олимпийский чемпион и председатель НОК в Одесской области Николай Мильчев.

Начальник управления спорта в Одесской ОГА Валентина Кольчак, у которой был день рождения в этот день и получила цветы от командира бригады полковника Вячеслава Краснопольского.

Почетные гости и устроители. Фото: НГУ

Также помощь в организации в виде оказания наград оказали ФСО Спартак в лице председателя Анатолия Белева и ФСО "Динамо", которое представлял обладатель Кубка Европы и полковник пограничных войск Павел Рощин.

На открытии выступил оркестр бригады, исполнивший гимн Украины и марш 11 бригады, а начальник по физической подготовке и спорту Владимир Юшкевич обратился к военным и сказал, что такие соревнования будут проходить на постоянной основе.

Победа снова за Измаилом

В целом приняли участие 8 команд, которые разделили на 2 группы, после интересных полуфиналов судьба золотых наград решалась в финале в серии пенальти. Переходный кубок по минифутболу, как и в настольном теннисе неделю назад забирают измаильские гвардейцы.

Финальный матч выиграл Измаил. Фото: НГУ

В будущем в планах проведения соревнований среди военных по волейболу, баскетболу, полиатлону, кроссфиту и шахматам.

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