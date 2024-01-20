Українські легенди спорту Поркуян та Мільчев відвідали змагання нацгвардійців

Валерій Поркуян звертається до захисників. Фото: НГУ

Завдяки спорту та фізичним навантаженням військові Сил оборони України стають сильніше. Гвардійці провели внутрішні перехідний Кубок командира 11 бригади імені Михайла Грушевського НГУ з футболу — такі заходи допомагають особовому складу емоційно розвантажитись та провести час з позитивом.

Подробиці в матеріалі Новини.LIVE.

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Церемонію відкриття змагань відвідали справжні легенди спорту учасник двох Мундіалів Валерій Поркуян, бронзовий призер Чемпіонату СРСР 1974 року Сергій Павлено, експрезидент Чорноморця та обласної футбольної Федерації Петро Найда, олімпійський чемпіон та голова НОК в Одеській області Микола Мільчев.

Начальниця управління спорту в Одеській ОДА Валентина Кольчак, в якої був день народження в цей день та вона отримала квіти від командира бригади полковника Вячеслава Краснопольского.

Почесні гості та організатори. Фото: НГУ

Також допомогу в організації у виді надання нагород надали ФСТ Спартак в особі голови Анатолія Бєлєва та ФСТ ''Динамо'', яке представляв володар Кубка Європи та полковник прикордонних військ Павло Рощін.

На відкритті виступив оркестр бригади, який виконав гімн України та марш 11 бригади, а начальник з фізичної підготовки та спорту Володимир Юшкевич звернувся до військових та сказав, що такі змагання будуть відбуватися на постійній основі.

Перемога знову за Ізмаїлом

Загалом участь взяли 8 команд, які розділили на 2 групи, після цікавих півфіналів доля золотих нагород вирішувалась у фіналі у серії пенальті. Перехідний кубок з мініфутболу, як й настільному тенісі тиждень тому забирають ізмаїльські гвардійці.

Фінальний матч виграв Ізмаїл. Фото: НГУ

В майбутньому в планах проведення змагань серед військових з волейболу, баскетболу, поліатлону, кроссфіту та шахів.

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