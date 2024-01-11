Военные восстанавливаются после фронта благодаря регби и психологическим упражнениям

Начальник физической подготовки награждает победителя. Фото: Надежда Девятина

Декомпрессия и психологическая реабилитация — один из важнейших факторов восстановления украинских военных после пребывания на передовой. Благодаря ротации и помощи спортивных федераций защитников удается быстрее эмоционально разгрузить и подготовить к отпуску.

О том, как проходит процесс возобновления бойцов благодаря спорту, в материале Новини.LIVE.

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Психологи 11 бригады им. М. Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины постоянно организуют мероприятия, направленные на диагностику состояния военнослужащих, психологическую разгрузку, получение навыков, которые позволят бойцам самостоятельно контролировать свое психологическое состояние, чтобы обеспечить комфортный возврат к обычным условиям жизни и профилактику возникновения посттравматического синдрома-расстройства.

Гвардейцы 11-й бригады им. М. Грушевского Южного ОТО НГУ, выполнявших боевые задания, посетили медиков и офицеров по работе с личным составом, затем военнослужащие встретились с психологами.

"Первый день реабилитации посвящен важности осознания пережитых событий и высвобождению накопившихся эмоций. Мы проводим с бойцами психоэдукцию, арттерапию и упражнения на восстановление ресурсных состояний", — комментирует офицер-психолог бригады.

Соревнования по настольному теннису помогают военным. Фото: Надежда Девятина

В течение нескольких дней профессиональные тренеры, такие как главный тренер сборной Украины по регби-7 Дмитрий Федишин и чемпионы Европы по регби-7, провели обновительные тренировки при поддержке руководства Федерации дзюдо в Одесской области.

Сегодня каждый украинец должен четко представлять почему он помогает военным. И дело не только в защите страны, каждого дома, каждой семьи. Сейчас от военных зависит будущее украинской нации. Именно в эти дни и месяцы закладывается основа крепкого государства. Не нужно говорить, что эта помощь не может заканчиваться, нужно постоянно искать, что еще можно сделать для наших военных. Наша организация "Одесса.Діє" каждый раз идет навстречу инициативам и просьбам военных. И вместе с поставкой гуманитарных грузов, ремонтом машин мы помогаем в организации спортивного досуга", — говорит президент Федерации дзюдо в Одесской области Леонид Раскин.

Подвижная игра в регби идет на пользу защитникам. Фото: Надежда Девятина

Сначала были сдержанны, а потом разбегались

Спортивные упражнения, командные игры, соревнования позволяют военнослужащим адаптироваться и вернуться к семьям в гораздо лучшем психологическом и эмоциональном состоянии.

"Ребята сначала были сдержанны, а потом разбегались, начали улыбаться и раскрылись. Считаю, что сейчас в такое психологически тяжелое время все должны больше заниматься спортом, ведь это помогает высвобождать негативные эмоции", — делится тренер.

Главный тренер сборной Украины по регби-7 Дмитрий Федишин. Фото: Надежда Девятина

Также для бойцов провели соревнования по настольному теннису, а по завершении начальник физической подготовки и спорта Владимир Юшкевич наградил победителей.

Важной задачей декомпрессии было упростить переход к жизни в безопасности. Результатом проделанной работы было уменьшение психоэмоционального напряжения личного состава, что в будущем позволит им выполнять задачи по назначению.

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