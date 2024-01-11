Військові відновлюються після фронту завдяки регбі та психологічним вправам

Начальник фізичної підготовки нагороджує переможця. Фото: Надія Дев'ятіна

Декомпресія та психологічна реабілітація є одним з найважливіших факторів відновлення українських військових після перебування на передовій. Завдяки ротації та допомозі спортивних Федерацій захисників вдається швидше емоційно розвантажити та підготувати до відпустки.

Про те, як проходить процес відновлення бійців завдяки спорту, в матеріалі Новини.LIVE.

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Психологи 11 бригади ім. М. Грушевського Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України постійно організовують заходи, спрямовані на діагностику стану військовослужбовців, психологічне розвантаження, отримання навичок, які дозволять бійцям самостійно контролювати свій психологічний стан, аби забезпечити комфортне повернення до звичайних умов життя та профілактику виникнення посттравматичного синдрому-розладу.

Гвардійці 11 бригади ім. М. Грушевського Південного ОТО НГУ, які виконували бойові завдання, відвідали медиків та офіцерів по роботі з особовим складом, потім військовослужбовці зустрілися з психологами.

"Перший день реабілітації присвячений важливості усвідомлення пережитих подій та вивільненню накопичених емоцій. Ми проводимо з бійцями психоедукацію, арттерапію та вправи на відновлення ресурсних станів", — коментує офіцер-психолог бригади.

Змагання з настільного тенісу допомагають військовим. Фото: Надія Дев'ятіна

Впродовж декількох днів професійні тренери, такі як головний тренер збірної України з регбі-7 Дмитро Федишин та чемпіони Європи з регбі-7, провели відновлювальні тренування за підтримки керівництва Федерації дзюдо в Одеській області.

"Сьогодні кожен українець має чітко уявляти чому він допомагає військовим. І справа не лише в захисті країни, кожної домівки, кожної сім'ї. Зараз від військових залежить майбутнє української нації. Саме в ці дні й місяці закладається основа міцної держави. Тому навіть не потрібно говорити, що ця допомога не може закінчуватись. Навпаки, потрібно постійно шукати, що ще можна зробити для наших військових. Наша організація "Одеса. Діє" кожного разу йде назустріч ініціативам та проханням військових. І разом з поставкою гуманітарних грузів, ремонтом машин ми знаходимо можливість навіть допомогти в організації спортивного дозвілля", — каже президент Федерації дзюдо в Одеській області Леонід Раскін.

Рухлива гра в регбі йде на користь захисникам. Фото: Надія Дев'ятіна

Спочатку були стримані, а потім розбігалися

Спортивні вправи, командні ігри, змагання дають можливість військовослужбовцям адаптуватися та повернутися до родин у набагато кращому психологічному та емоційному стані.

"Хлопці спочатку були стримані, а потім розбігалися, почали посміхатися та розкрилися. Вважаю, що зараз у такий психологічно важкий час усі мають більше займатися спортом, адже це допомагає вивільнювати негативні емоції", — ділиться тренер.

Головний тренер збірної України з регбі-7 Дмитро Федишин. Фото: Надія Дев'ятіна

Також для бійців провели змагання з настільного тенісу, а після завершення начальник фізичної підготовки та спорту Володимир Юшкевич нагородив переможців.

Важливим завданням декомпресії було спростити перехід до життя у безпеці. Результатом проведеної роботи було зменшення психоемоційної напруги особового складу, що в майбутньому дозволить їм виконувати завдання за призначенням.

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