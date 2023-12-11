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Украинские военные показали, как восстанавливаются после боевых действий

11 декабря 2023 20:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Украинские военные показали, как восстанавливаются после боевых действий
Защитники играют в кикер. Фото: Анатолий Белев
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Восстановление защитников, возвращающихся из зоны непосредственного ведения боевых действий, остаются одними из главных направлений помощи волонтеров. К этому активному движению присоединяются и различные спортивные Федерации , физкультурно-спортивные общества и благотворительные фонды.

О том, как помогают военным в Одессе, в материале Новини.LIVE.

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Неотъемлемой частью психологической разгрузки бойцов есть физические упражнения, ведь после нахождения на передовой крайне важно переключиться и получить положительные эмоции, отмечают психологи. К тому же спорт вызывает выбросы эндорфинов и делает их бодрее.

декомпресія
Георгий Цонков тренерует военных. Фото: Анатолий Белев

Гвардейцы 11-й бригады им. Михаила Грушевского НГУ уже проходили декомпрессию при поддержке Федераций бокса, ММА и кикбоксинга К1 в Одесской области, на этот раз в помощь присоединился ФСО "Спартак". Председатель организации Анатолий Белев помог организовать тренировки по греко-римской борьбе.

декомпрессия
Тренировки по борьбе. Фото: Анатолий Белев

На встречу пошла Федерация этого вида спорта в Одесской области и заместитель президента Андрей Константинов. Занятие провел опытный тренер Георгий Цонков, мастер спорта Украины, многократный чемпион и призер чемпионатов Украины, двукратный финалист чемпионата Европы (серебро, золото). В настоящее время в сборной Одесской области три члена национальной сборной Украины: Вячеслав Байрактар, Богдан Гришин и Геворг Арзуманян.

Джаз-массаж, кикер и киберфутбол

После этого восковых также ожидал массаж в волонтерском хабе "Варня Свята". Такую помощь в рамках совместного благотворительного проекта между американским фондом Nova Ukraine и одесским благотворительным фондом Бабушка Лео могут бесплатно получать все украинские защитники.

декомпрессия
Массаж в "Варне Праздник". Фото: Юрий Праздников

За один день активисты успели сделать несколько десятков массажей бойцам Херсонского направления и значительно подняли им настроение настольным футболом, шахматами, киберспортом и музыкой с пластинок.

Напомним, Украинский клуб предложил солидную сумму за Пихаленко.

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