Українські військові показали, як відновлюються після бойових дій

Захисники грають у кікер. Фото: Анатолій Бєлєв

Відновлення захисників, які повертаються із зони безпосереднього ведення бойових дій, залишається одними із головних напрямів допомоги волонтерів. До цього активного руху приєднуються й різні спортивні Федерації, фізкультурно-спортивні товариства та благодійні фонди.

Про те, як допомагають військовим в Одесі, в матеріалі Новини.LIVE.

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Невіддільною частиною психологічного розвантаження бійців є фізичні вправи, адже після перебування на передовій вкрай важливо переключитися та отримати позитивні емоції, зазначають психологи. До того ж спорт викликає викиди ендорфінів та робить їх більш бадьорими.

Георгій Цонков тренує військових. Фото: Анатолій Бєлєв

Гвардійці 11 бригади ім. Михайла Грушевського НГУ вже проходили декомпресію за підтримки Федерацій боксу, ММА та кікбоксингу К1 в Одеській області, цього разу до допомоги долучився ФСТ "Спартак". Голова організації Анатолій Бєлєв допоміг організувати тренування з греко-римської боротьби.

Тренування з боротьби. Фото: Анатолій Бєлєв

На зустріч пішли Федерація цього виду спорту в Одеській області та заступник президента Федерації греко-римської боротьби Одеської області та директор школи боротьби Андрій Костянтинов. Зайняття провів досвідчений тренер Георгій Цонков — майстер спорту України, багаторазовий чемпіон та призер чемпіонатів України, дворазовий фіналіст чемпіонату Європи ("срібло", "золото"). На сьогодні в збірній Одеської області три члени національної збірної України: В'ячеслав Байрактар, Богдан Гришин та Геворг Арзуманян.

Джаз-масаж, кікер та кіберфутбол

Після цього військових також очікував масаж у волонтерському хабі "Варня Свята". Таку допомогу в рамках спільного благодійного проєкту між американським фондом Nova Ukraine та одеським Благодійним фондом "Бабуся Лео" можуть безкоштовно отримувати всі українські захисники.

Масаж у "Варні Свято". Фото: Юрій Праздніков

За один день активісти встигли зробити кілька десятків масажів бійцям з Херсонського напрямку та значно підняли їм настрій настільним футболом, шахами, кіберспортом та музикою з пластинок.

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