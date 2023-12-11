Українські військові показали, як відновлюються після бойових дій
Відновлення захисників, які повертаються із зони безпосереднього ведення бойових дій, залишається одними із головних напрямів допомоги волонтерів. До цього активного руху приєднуються й різні спортивні Федерації, фізкультурно-спортивні товариства та благодійні фонди.
Про те, як допомагають військовим в Одесі, в матеріалі Новини.LIVE.
Невіддільною частиною психологічного розвантаження бійців є фізичні вправи, адже після перебування на передовій вкрай важливо переключитися та отримати позитивні емоції, зазначають психологи. До того ж спорт викликає викиди ендорфінів та робить їх більш бадьорими.
Гвардійці 11 бригади ім. Михайла Грушевського НГУ вже проходили декомпресію за підтримки Федерацій боксу, ММА та кікбоксингу К1 в Одеській області, цього разу до допомоги долучився ФСТ "Спартак". Голова організації Анатолій Бєлєв допоміг організувати тренування з греко-римської боротьби.
На зустріч пішли Федерація цього виду спорту в Одеській області та заступник президента Федерації греко-римської боротьби Одеської області та директор школи боротьби Андрій Костянтинов. Зайняття провів досвідчений тренер Георгій Цонков — майстер спорту України, багаторазовий чемпіон та призер чемпіонатів України, дворазовий фіналіст чемпіонату Європи ("срібло", "золото"). На сьогодні в збірній Одеської області три члени національної збірної України: В'ячеслав Байрактар, Богдан Гришин та Геворг Арзуманян.
Джаз-масаж, кікер та кіберфутбол
Після цього військових також очікував масаж у волонтерському хабі "Варня Свята". Таку допомогу в рамках спільного благодійного проєкту між американським фондом Nova Ukraine та одеським Благодійним фондом "Бабуся Лео" можуть безкоштовно отримувати всі українські захисники.
За один день активісти встигли зробити кілька десятків масажів бійцям з Херсонського напрямку та значно підняли їм настрій настільним футболом, шахами, кіберспортом та музикою з пластинок.
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