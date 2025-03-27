Лыжная акробатика — украинцы получили историческое серебро на чемпионате мира

Украинский лыжный акробат Дмитрий Котовский. Фото: instagram.com/sfu_ua

В украинском спорте произошло очередное приятное событие. На этот раз оно касается вида спорта, где Украина торжествует не так часто, как хотелось бы.

Сборная Украины по лыжной акробатике завоевала серебро среди смешанных команд на чемпионате мира в Швейцарии, сообщает НОК Украины.

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Детали триумфа

Сборная Украины была представлена Ангелиной Брыкиной, Александром Окипнюком и Дмитрием Котовским. Они квалифицировались в четверку лучших, которая разыграла награды.

Ангелина Брыкина, выполняя сальто с двумя винтами, к сожалению, не смогла удачно приземлиться. Александр Окипнюк удачно выполнил тройное сальто с четырьмя винтами. Дмитрий Котовский выполнил самый сложный прыжок в лыжной акробатике, который называется "Ураган".

"Благодаря совместным стараниям украинцы набрали 312.35 балла и получили серебряную награду!", — пишут в НОК.

Для сборной Украины это вторая награда в командных соревнованиях и пятая в истории в целом.

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