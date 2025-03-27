Лижна акробатика — українці здобули історичне срібло на чемпіонаті світу

Український лижний акробат Дмитро Котовський. Фото: instagram.com/sfu_ua

В українському спорті сталася чергова приємна подія. Цього разу вона стосується виду спорту, де Україна тріумфує не так часто, як хотілося б.

Збірна України з лижної акробатики здобула срібло серед змішаних команд на чемпіонаті світу у Швейцарії, повідомляє НОК України.

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Деталі тріумфу

Збірна України була представлена Ангеліною Брикіною, Олександром Окіпнюком та Дмитром Котовським. Вони кваліфікувалися до четвірки найкращих, яка розіграла нагороди.

Ангеліна Брикіна, виконуючи сальто з двома гвинтами, на жаль, не змогла вдало приземлитися. Олександр Окіпнюк вдало виконав потрійне сальто з чотирма гвинтами. Дмитро Котовський виконав найскладніший стрибок у лижній акробатиці, який називається "Ураган".

"Завдяки спільним старанням українці набрали 312.35 бала та здобули срібну нагороду!", — пишуть в НОК.

Для збірної України це друга нагорода у командних змаганнях та п'ята в історії загалом.

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