Клубы УПЛ обсудили арбитраж в УАФ - судьи жалуются на попытки подкупа

Украинские судьи жалуются, что их пытаются подкупить
В Доме футбола представители клубов УПЛ встретились с руководителями судейского корпуса. Возглавляли встречу лично председатель Комитета арбитров Екатерина Монзуль и председатель Комитета этики и честной игры Андрей Давыденко.
О деталях встречи сообщил Telegram-канал "ТаТоТаке".
О чем клубы общались с чиновниками УАФ
Самой интересной была информация Давыденко о результатах внеплановых проверок арбитров на полиграфе. По их итогам не выявили умысла в допущенных резонансных ошибках. Решено, что их допустили из-за человеческого фактора.
При этом от судей поступали сигналы о попытках их подкупа. От каких клубов не уточнили.
Монзуль впервые в истории украинского футбола представила статистику работы арбитров в 2024 году. Согласно этой информации, количество судейских ошибок в УПЛ уменьшилось с 18,3% до 7,4%.
Также Монзуль рассказала функционерам детали работы системы ВАР и какие решения по этому поводу принимаются.
"Выдвинуто предложение о внедрении goal-line камеры. Решение о ее использовании будут принимать трансляторы УПЛ, то есть сами клубы.
Одобрена инициатива по созданию совместных рабочих групп для визитов в другие лиги и изучения их опыта работы в арбитраже", — говорится в сообщении.
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