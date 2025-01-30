Клуби УПЛ обговорили арбітраж в УАФ — судді скаржаться на спроби підкупу

Глава Комітету арбітрів УАФ Катерина Монзуль. Фото: УАФ

У Будинку футболу представники клубів УПЛ зустрілися з керівниками суддівського корпусу. Очолювали зустріч особисто голова Комітету арбітрів Катерина Монзуль та голова Комітету етики та чесної гри Андрій Давиденко.

Про деталі зустрічі повідомив Telegram-канал "ТаТоТаке".

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Про що клуби спілкувалися з чиновниками УАФ

Найцікавішою була інформація Давиденка про результати позапланових перевірок арбітрів на поліграфі. За їх підсумками не виявили умислу в допущених резонансних помилках. Вирішено, що їх допустили через людський фактор.

При цьому від суддів надходили сигнали про спроби їх підкупу. Від яких клубів не уточнили.

Монзуль уперше в історії українського футболу представила статистику роботи арбітрів у 2024 році. Згідно з цією інформацією, кількість суддівських помилок в УПЛ зменшилась з 18,3% до 7,4%.

Також Монзуль розповіла функціонерам деталі роботи системи ВАР та які рішення щодо цього ухвалюються.

"Висунуто пропозицію про впровадження goal-line камери. Рішення про її використання ухвалюватимуть транслятори УПЛ, тобто самі клуби.

Схвалено ініціативу щодо створення спільних робочих груп для візитів до інших ліг і вивчення їхнього досвіду роботи в арбітражі", — йдеться в повідомленні.

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